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Spor

Fethiyespor galibiyeti unuttu

FETHİYE, (DHA) TFF 2

05 Şubat 2018 16:09

FETHİYE, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta deplasmanda 1-0 öne geçtiği maçta lider Gümüşhanespor\'a 4-1 mağlup olan Fethiyespor kötü gidişe bir türlü son veremedi. Dış sahada üst üste 3. yenilgisini alan lacivert-beyazlıların galibiyet hasreti 6 haftaya yükseldi.
Düşme hattıyla arasındaki puan farkı 1\'e inen Fethiyespor\'da teknik direktör Levent Eriş\'in de geleceği tartışılmaya başladı. Ara transfer döneminde yaptığı 15 oyuncu takviyesiyle kadrosunu güçlendiren Fethiyespor, evinde oynayacağı Zonguldak Kömürspor maçıyla birlikte çıkışa geçmeyi hedefliyor.

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