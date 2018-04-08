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Spor

Fethiyespor - Sakaryaspor: 2-2

FETHİYE, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup’ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Fethiyespor, şampiyonluk hesapları yapan Sakaryaspor’la son dakikada attığı golle 2-2 berabere kaldı

08 Nisan 2018 00:10

FETHİYE, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup’ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Fethiyespor, şampiyonluk hesapları yapan Sakaryaspor’la son dakikada attığı golle 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekip maçın 8\'inci dakikasında Üstün ile öne geçerken, Sakaryaspor Ramazan’ın ayağından 41\'inci dakikada skoru eşitledi ve iki takım soyunma odasına beraberlikle girdi. Sakaryaspor ikinci yarıya ise golle başladı. Cem 46\'ncı dakikada fileleri havalandırıp yeşil siyahlıları 2-1 öne geçirdi. Ancak 88\'inci dakikada Anıl attığı kritik golle Fethiyespor’u ipten aldı. Bu sonuçla lacivert beyazlılar 29 puana yükselip 15’inci sırada kaldı. Sakaryaspor ise puanını 54 yaptı, zirve yarışında yara aldı.

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