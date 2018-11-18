Fethiyespor - Bugsaşspor: 2-1

Sedat ÜNAL / FETHİYE (DHA)

STAT: İlçe

HAKEMLER: Halil İbrahim Yıldırım (xx), Ömer Lütfü Aydın (xx), Ünal Doğru (xx)

FETHİYESPOR: Fatih (x) - Erdi (xxx), Fethi (xx), Yiğit (xxx), Ramazan Işık (xxx), Kağan (xxx), Onur (xx) (Dk. 54 Mert x), Oktay (xx) (Dk. 65 Mahmut xx), Alican (xx), Metin (xx), Yakup (xxx) (Dk. 68 Anıl xx)

BUGSAŞSPOR: Bora Sevim (x) - Selim (x), Soner (xx), Süleyman (xx), Eyüp (xx), Tekin (xx), Mustafa (xx), Suat (x) (Dk. 84 Mehmet Ali), Ahmet Karaman (x) (Dk. 70 Kerem Şeras x), Hasan (xx), Bora Taşdemir (x) (Dk. 46 Ahmet Sun x)

GOLLER: Dk. 19 Yakup, Dk. 75 Anıl (Fethiyespor) - Dk. 55 Mustafa (Bugsaşspor)

SARI KARTLAR: Selim, Bora Taşdemir, Ahmet Sun (Bugsaşspor), Metin, Mahmut, Mert (Fethiyespor)

KIRMIZI KART: Dk. 51 Fatih (Fethiyespor) - Dk. 71 Selim (Bugsaşspor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta geride kalan 12 haftada galibiyeti bulunmayan düşme hattındaki Fethiyespor siftahı Bugsaşspor maçında yaptı: 2-1. Lacivert beyazlılar rakibini mağlup ederek bu sezon ilk kez 3 puan sevinci yaşadı. Karşılaşmanın 19\'uncu dakikasında Yakup\'la öne geçen Fethiyespor, 51\'de kalecisi Fatih\'in kırmızı kart görmesiyle 1 kişi eksik kaldı. Ardından 55\'te Bugsaşspor, Mustafa ile skoru dengeledi. Konuk takımdan da Selim 71\'de oyundan atıldı. Ataklarını sıklaştıran Fethiyespor 75\'te Anıl\'ın ayağından bulduğu golle Ankara ekibini stattan eli boş gönderdi.

6\'ncı dakikada Alican ceza alanına girer girmez şutunu çekti, Bugsaşspor savunmasından Hasan’a çarpan top kornere gitti.

10\'uncu dakikada Fethiyespor atağında ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Onur\'un sert şutunda top direkten döndü.

19\'uncu dakikada Fethiyespor\'un golü geldi. Onur\'un kullandığı serbest vuruşta topa kaleciden önce dokunan Yakup skoru 1-0 yaptı.

43\'üncü dakikada Oktay\'ın ceza sahası dışından çektiği şut sonuç getirmedi ve ilk yarı Fethiyespor\'un 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

51\'inci dakikada Fethiyespor 10 kişi kaldı. Fethiyespor savunmasının arkasına atılan topla buluşan Ahmet, kalesini terk eden Fatih ile ceza sahası dışında karşı karşıya kaldı. Ahmet\'in aşırtmak istediği topa kaleci Fatih eliyle dokununca kırmızı kart gördü.

55\'inci dakikada Bugsaşspor beraberlik golünü attı. Mustafa\'nın kullandığı frikikte kaleci Mert çaresiz kaldı.

71\'inci dakikada rakibine sert giren Bugsaşsporlu Selim ikinci sarı kartını görüp oyundan ihraç edildi.

75\'inci dakikada Fethiyespor tekrar öne geçti. Ramazan Işık arka direği ortaladı, topa Anıl kafa ile vurdu ve takımını öne geçirdi: 2-1.

Mücadele ev sahibi takımın 2-1\'lik üstünlüğü ile sonlandı.

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