T24 LogoT24 Logo
Gündem

FETHİYE'DEKİ ORMAN YANGINI KONTROL ALTINDA MUĞLA (A.A)

29 Temmuz 2010 14:11

-FETHİYE'DEKİ ORMAN YANGINI KONTROL ALTINDA MUĞLA (A.A) - 29.07.2010 - Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Eşen beldesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Eşen beldesine bağlı Kabaağaç köyü Gıp Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gece henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Fethiye Orman İşletme Müdürü Reşat Tunç, yangına Fethiye ve Kemer Orman İşletme Müdürlüğü ile Eşen Orman İşletme Şefliğine bağlı 17 arazöz, 227 orman işçisiyle müdahale ettiklerini söyledi. Tunç, havanın kararması nedeniyle yangın söndürme helikopterlerinin gece uçuş yapamadığını belirterek, ''Fethiye, Kemer ve Eşen'de bulunan yangın söndürme işçileri ile arazözleri yangını kontrol altına almak için sabaha kadar yoğun çaba sarf etti. Yangın 4 hektarda kontrol altına alındı. Yangının insan kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Çok parçalı tutuşan bir yangındı. Şu an kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarına başladık'' diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24