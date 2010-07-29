-FETHİYE'DEKİ ORMAN YANGINI KONTROL ALTINDA MUĞLA (A.A) - 29.07.2010 - Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Eşen beldesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Eşen beldesine bağlı Kabaağaç köyü Gıp Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gece henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Fethiye Orman İşletme Müdürü Reşat Tunç, yangına Fethiye ve Kemer Orman İşletme Müdürlüğü ile Eşen Orman İşletme Şefliğine bağlı 17 arazöz, 227 orman işçisiyle müdahale ettiklerini söyledi. Tunç, havanın kararması nedeniyle yangın söndürme helikopterlerinin gece uçuş yapamadığını belirterek, ''Fethiye, Kemer ve Eşen'de bulunan yangın söndürme işçileri ile arazözleri yangını kontrol altına almak için sabaha kadar yoğun çaba sarf etti. Yangın 4 hektarda kontrol altına alındı. Yangının insan kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Çok parçalı tutuşan bir yangındı. Şu an kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarına başladık'' diye konuştu.