Fethiye'de tekne yangını

T24- Fethiye’de turist taşıyan teknede yangın çıktı. 17 turist ve 5 mürettebat Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarılırken yaşlı bir İspanyol turiste ulaşılamadı. Dalaman'da ise rafting keyfi ölüm getirdi. Alabora olan botta bulunan turistler etrafa savrulurken, 9 yaşındaki İngiliz kız hayatını kaybetti.





Marmaris’ten Fethiye’ye giden kaptanlığını Sait Akıncı’nın (52) yaptığı 8 metre genişliğe ve 36 metre uzunluğa sahip olan ‘Kayhan 9’ isimli ahşap tur teknesinde Fethiye’nin Nar Adası açıklarında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangında alevler bir anda tekneyi sardı. Mürettebat yangını ihbar edip yardım çağrısı yaptıktan sonra turistlerle birlikte denize atladı. Sahil Güvenlik botları ve orman yangını söndürme helikopteri kısa sürede bölgeye ulaşarak yangına müdahale etti, Bir yandan da kazazedeleri denizden topladı.





22 KİŞİ KURTARILDI, BİR TURİST KAYIP





Teknede bulunan 9 İspanyol ve 9 Portekizliden 17’si ile 5 mürettebat kurtarıldı. Ancak Talama Galves Petersen isimli yaşlı İspanyol turist bulunamadı. Kayıp turistin tamamen yanarak batan teknede bulunduğu öne sürüldü. Kurtarılan turistler ve mürettebat, Sahil Güvenlik botları ve bölgeden geçen başka bir tekneyle Fethiye’ye götürüldü.



Vucutlarında ikinci derecede yanıklar bulunan Portekizli Balone Froza (42), Enes Froza (16) ve İspanyol Maria Galvez (47) ambulanslarla Fethiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Diğer turistler ise otellere yerleştirildi.





DALAMAN’DA RAFTİNG ÖLÜM GETİRDİ



Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde tatil yapan 12 kişilik İngiliz grup, Dalaman Çayı'nda rafting yapmak üzere özel bir şirketle anlaştı. Dalaman İlçesi'ne bağlı Gürleyik Köyü yakınlarındaki rafting alanına gelen grup, rehberleri eşliğinde bota bindi. Grup, 14 kilometrelik parkurun 10. kilometresine ulaştıkları sırada botları çayın ortasında bulunan büyük bir kayaya çarpması sonucu alabora oldu.





Botun ters dönmesi ile botta bulunanlar etrafa savrulurken, 12 yaşındaki Markus Peter yaralı olarak kurtarıldı, 9 yaşındaki kız kardeşi ise bulunamadı. Bottakiler tarafından kurtarılarak Ortaca Yücelen Hastanesi'ne getirilen Markus Peter'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Grubun haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaklaşık 1 saat sonra 9 yaşındaki kızın cesedini de botun alabora olduğu bölgenin yakınında, kayalıklara sıkışmış olarak buldu. Kızın cesedi, otopsi yapılmak üzere Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne getirildi.