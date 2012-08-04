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Fethiye'de tabut evler yıkılmak üzere

Fethiye'de ev sahiplerine binaların tehlike arz ettiği, gerekli önlemlerin alınmasını içeren yazı gönderildi. Ancak sekiz yılda herhangi bir çalışma yapılmadı

04 Ağustos 2012 09:16

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir diğerinin üzerine yan yatmış üç bina görenleri şaşırtıyor. Turistlerin uğrak yeri kordon boyunda, altında kafeterya ve restoranlar bulunan üçer katlı üç binada oluşan eğim ve depreme dayanıksız oldukları belediye tarafından 2004’te yapılan çalışmayla belirlendi.

Milliyet'in haberine göre, ev sahiplerine binaların tehlike arz ettiği, gerekli önlemlerin alınmasını içeren yazı gönderildi. Ancak sekiz yılda herhangi bir çalışma yapılmadı. Kent Meydanı çalışmaları kapsamında bölgedeki ağaçların kesilmesiyle binalardaki eğim daha da belirginleşti.

 

‘Henüz bir müdahale yok’

 

10 Haziran’da Ölüdeniz açıklarında yaşanan 6.0 büyüklüğündeki depremden sonra Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Tespit Komisyonu, bölgede yeniden incelemede bulundu. Komisyon altı işyeri ve insanların yaşadığı 18 daire bulunan binalarda gözlemsel tespitle “yarıklar” oluştuğu ve daha da yan yatarak “yıkılmaya” yüz tuttukaları yönünde rapor oluşturdu. Aralarındaki çatlaklardan arka tarafı görülebilen binaların zeminde de kayma tespit edildi. Yıkım için bir müdahalede bulunulmadı.

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