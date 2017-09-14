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Fethiye'de sahte dolar operasyonu

Ergün TOS/FETHİYE (Muğla), (DHA)- FETHİYE'de sahte 100 dolarlık banknotları piyasa sürmeye çalışan 3 kişi tutuklandı

14 Eylül 2017 16:59

Ergün TOS/FETHİYE (Muğla), (DHA)- FETHİYE\'de sahte 100 dolarlık banknotları piyasa sürmeye çalışan 3 kişi tutuklandı.
Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Bodrum\'dan kiraladıkları otomobille Fethiye\'ye gelen Önder K., Mustafa B., İlyas B. ile H.T. ve N.T. adlı kadınların, sahte 100 dolarlık banknotlarla alışveriş yaptığını tespit etti. Alışveriş yapılan market ve kuyumcuların bilgisine başvuran polis, şüphelilerin peşine düştü. Şüphelilerin Foça Mahallesi\'nde kiraladıkları apart otelde birlikte kaldıklarını tespit eden ekipler, geçen salı günü saat 01.00\'de operasyon düzenledi. 5 şüpheli gözaltına alınırken, kaldıkları oda ve otomobilde yapılan aramada ise 43 adet sahte 100 dolar ele geçirildi.
Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Önder K., Mustafa B. ve İlyas B. \'Parada sahtecilik\' suçundan tutuklandı. H.T. ve N.T. ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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