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Yaşam

Fethiye'de orman yangını

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Eşen beldesinde orman yangını çıktı. Yangını söndürme çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürül

29 Temmuz 2010 03:00

ImageT24 - Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Eşen beldesinde orman yangını çıktı. Yangını söndürme çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürülüyor.

Edinilen bilgiye göre, Eşen beldesine bağlı Kabaağaç Köyü Gıp mahallesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle yayıldı.


Yangına, Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü ve Eşen Orman İşletme Şefliğine bağlı çok sayıda arazöz ve işçi müdahale ediyor.


Yetkililer, havanın kararması nedeniyle söndürme helikopterlerinin uçuş yapamadığını belirterek, Fethiye, Kemer ve Eşen'de bulunan yangın söndürme işçileri ile arazözlerin yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ettiğini bildirdi.


Söndürme çalışmalarına ayrıca çevre belediyelerin itfaiye ekipleri ve vatandaşların da katıldığı öğrenildi.

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