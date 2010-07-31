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FETHİYE'DE MOTOR YATTA YANGIN FETHİYE (A.A)  

31 Temmuz 2010 16:25

-FETHİYE'DE MOTOR YATTA YANGIN FETHİYE (A.A)  - 31.07.2010 - Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir motor yatta çıkan yangında, 2 mürettebat ile 9 yolcu sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı, yangın söndürülmeye çalışılıyor. Alınan bilgiye göre, Fethiye'nin Turunçpınarı Koyu mevkisinde demirli bulunan bir motor yatta başlayan yangın kısa sürede büyüdü.  Yat personeli ve yolcular yangına müdahalede yetersiz kalınca sahil güvenlik ekiplerinde yardım istedi. Olay yerine kısa sürede ulaşan sahil güvenlik ekipleri, yatta bulunan 2'si mürettebat 11 kişiyi kurtararak kıyıdaki bir restorana çıkardı. Sahil güvenlik ekipleri ve bölgede seyir halinde bulunan tekneler, yatı saran alevleri kontrol altına almakta yetersiz kalınca, Muğla Orman Bölge Müdürülüğü'nden yardım istendi. Bölgeye gelen yangın söndürme helikopteri, alevlere su bırakıyor.  Bu arada, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan 11 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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