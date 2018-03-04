T24 LogoT24 Logo
Gündem

Fethiye'de fuhuş operasyonuna 4 tutuklama

Kıvanç Galip ÖVER/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde polisin düzenledği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 11 kişiden 4'ü, tutuklandı

04 Mart 2018 18:12

Kıvanç Galip ÖVER/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Fethiye ilçesinde polisin düzenledği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 11 kişiden 4\'ü, tutuklandı.
Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede fuhuş operasyonu düzenledi. Operasyonda, \'insan ticareti\', \'iştirak halinde fuhşa teşvik, aracılık, yer temin etmek\' suçlarından Gürcistan uyruklu L.K.\'nin de aralarında bulunduğu 11 kişi, gözaltına alındı. Operasyonda, fuhuş yaptığı belirlenen Fas ve Tunus uyruklu 8 kadın da yakalandı. Fuhuş yaptığı belirlenen kadınlar, işlemleri sonrası sınır dışı edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4\'ü tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Kıvanç GalipMuğla DHA MUĞLA FethiyeFethiyeEmniyet Müdürlüğü KaçakçılıkOrganize Suçlarla Mücadele Grup AmirliğiGöçmen KaçakçılığıTicaretiMücadele Grup AmirliğiOperasyondaGürcistanFasTunusFuhuş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24