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Spor

Fethiye'de Enduro ve ATV heyecanı

FETHİYE, (DHA) TÜRKİYE Motosiklet Federasyonu'nun Fethiye'de düzenlediği Enduro ve ATV Şampiyonası 1

26 Mart 2018 16:35

FETHİYE, (DHA)

TÜRKİYE Motosiklet Federasyonu\'nun Fethiye\'de düzenlediği Enduro ve ATV Şampiyonası 1. Ayak Yarışları nefes kesti. Esenköy\'deki Akdeniz Off Road Park\'ta iki gün süren organizasyonda sporcular kros testte 2.3 kilometre, ekstrem testte 600 metre ve enduro testte 4.3 kilometreden oluşan parkurda mücadele etti. Farklı illerden 192 sporcunun katıldığı şampiyonada yağış nedeniyle bozulun zeminde bazı sporcular zor anlar yaşadı. Yarışları Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit, Federasyon temsilcileri ve çok sayıda vatandaş ilgiyle izledi.

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