Fethiye'de belediye işçilerine yüzde 14 zam

FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'da Fethiye Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında yapılan toplu iş sözleşmesi sonrası belediye işçilerine 2018 yılı için toplam yüzde 14 zam yaptı. DP\'li Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı, birçok belediyenin personel maaşlarını 3 ay gecikmeli ödediğini belirtip, \"Allah\'a şükür Fethiye Belediyesi\'nin maaşları bırakın, ikramiyelerinde bile gecikme olmuyor. Yağma Hasan\'ın böreği gibi dağıtır geçersen, sonra maaşları ödeyemeyecek noktaya gelirsin\" dedi.

Fethiye Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında yapılan 283 belediye işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi törenine Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı, Belediye İş Sendikası Muğla Şube Başkanı Ender Akbay, Sendika Temsilcisi Osman Ünsal, Fethiye Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü Mesut Doğan ve Mali Hizmetler Müdürü Hakan Alp katılım sağladı. Belediye işçilerinin mevcut yevmiyelerine ilk 6 ayda günlük 7 TL, yılın ikinci yarısında günlük 7 TL olmak üzere 14 TL zam yapıldı. Ayrıca belediye işçilerine öğrenim teşvik desteği de sözleşmeye eklendi.

\'TEK KURUŞ BORCUMUZ YOK\'

Toplu İş Sözleşmesi sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Saatcı, \"İşçilerimize hak ettikleri ücreti veremiyor da olsak, her maaş gününde maaşlarını aksatmadan yatırabiliyoruz. Kimseyi kötülemek için söylemiyorum. Birçok belediye maaşlarını gecikmeli ödüyor. Resmi kurumlara sigorta gibi borçlarını ödeyemiyorlar veya gecikmeli ödüyorlar. Allah\'a şükür Fethiye Belediyesi\'nin hiçbir resmi kuruma tek kuruş borcu yok. Bakıyorsunuz, işçilerimizin ikramiyelerinde dahi aksama yok. Yoğurdu üfleyerek yiyoruz. Zaten personelimizin maaşlarını ödeyemeyecek noktaya gelirsek, biz burada duramayız. Yağma Hasan\'ın böreği gibi dağıtır geçersen, sonra maaşları ödeyemeyecek noktaya gelirsin. O zaman ben ne anladım bu zamdan. İşçilerimize ve sendikamıza hayırlı uğurlu olsun\" diye konuştu.

\'ÜLKE ŞARTLARINDA İYİ ZAM\'

Belediye İş Sendikası Muğla Şube Başkanı Ender Akbay ise \"Ülkenin bu şartlarında işçi kardeşlerimize iyi bir zam oranı verildi. Burası ayın 14\'ünde maaş yatıran belediye. Günlerce sarkma yok. Maaşlar bekletilmiyor. Personeller mağdur edilmiyor. Ben Başkanımın hassasiyetine teşekkür ediyorum\" dedi. Sendika Temsilcisi Osman Ünsal ise zammın işçilere hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Yapılan zamla Fethiye Belediyesi\'nde en düşük işçi maaşı 2 bin 800 TL, en yüksek işçi maaşı ise 4 bin 500 TL oldu.



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