T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Fethiye yine sallandı!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde saat 19:46'da, 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

14 Haziran 2012 23:31

Fethiyeliler rahat bir nefes alamıyor... Hafta başındaki 6.0 büyüklüğünde depremin ardından en büyüğü 5.0 olan bir çok artçıyla sarsılan Fethiye'de 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde saat 19:46'da, 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre merkez üssü Boğaziçi olan sarsıntının derinliği 19.5 kilometre olarak ölçüldü.
 
İlk belirlemelere göre can ya da mal kaybının yaşanmadığı deprem halk arasında paniğe neden oldu.
 
İlçede 11 Haziran Pazartesi günü 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti Sarsıntı sonrası bazı binalarda hasar oluşurken, ilçe büyüklüğü 5.0'e varan bir çok artçı sarsıntı meydana gelmişti.

ETİKETLER

fetihe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24