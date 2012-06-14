Fethiye yine sallandı!

Fethiyeliler rahat bir nefes alamıyor... Hafta başındaki 6.0 büyüklüğünde depremin ardından en büyüğü 5.0 olan bir çok artçıyla sarsılan Fethiye'de 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde saat 19:46'da, 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre merkez üssü Boğaziçi olan sarsıntının derinliği 19.5 kilometre olarak ölçüldü.

İlk belirlemelere göre can ya da mal kaybının yaşanmadığı deprem halk arasında paniğe neden oldu.

İlçede 11 Haziran Pazartesi günü 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti Sarsıntı sonrası bazı binalarda hasar oluşurken, ilçe büyüklüğü 5.0'e varan bir çok artçı sarsıntı meydana gelmişti.