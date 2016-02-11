Fethiye Belediyesi, "Muğla en güvenliksiz il" diyen TÜİK'e dava açtı

Muğla'nın Fethiye Belediye Başkanı DP'li Behçet Saatcı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) en güvenli iller sıralamasında Muğla'yı son sırada göstermesiyle ilgili verinin 'yok hükmünde' sayılması için dava açtıklarını açıkladı.

Radikal'de yer alan habere göre, 2015 yılı verilerini baz alan TÜİK, konut, çalışma hayatı, gelir ve servet, sağlık, eğitim, çevre, güvenlik, sivil katılım, altyapı hizmetlerine erişim, sosyal yaşam ve yaşam memnuniyeti olmak üzere 11 başlık altında araştırma yaparak, geçen 22 Ocak'ta 'İllerde Yaşam Endeksi 2015' verilerini kamuoyuyla paylaştı. Araştırma kapsamında, cinayet oranı, ölümlü ve yaralamalı trafik kazası sayısı, gece yalnız yürürken kendini güvende hissedenlerin oranı ve kamunun asayiş hizmetlerinden memnuniyet oranı baz alınarak 'İl Güvenlik Endeksi' de açıklandı. Araştırmaya göre Türkiye'nin en güvenli ili 0.8222 puanla Artvin oldu. 81 il arasında yapılan araştırmada Türkiye'nin turizm şehri Muğla, 0.3210 puanla son sırayı alarak ülkenin en güvensiz ili gösterildi. Antalya ve Kilis ise güvenlik sıralamasında Muğla ile birlikte son 3 sırayı paylaştı.

Muğla'nın İl Güvenlik Endeksi sıralamasında son sırada yer almasına tepki gösteren Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı, araştırmanın iptaline ilişkin hazırlanan dilekçeyi Ankara İdare Mahkemesi'ne yollanmak üzere Fethiye 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimliği'ne gönderdi. TÜİK'in davalı gösterildiği dilekçede, güvenlik parametrelerinden 'Gece yalnız yürürken kendini güvende hissedenlerin oranı ve kamunun asayiş hizmetlerinden memnuniyet oranı'nın subjektif göstergeler olduğu, bilimsel dayanağa ve somut tutarlılığa sahip olmadığı belirtildi.

"Turizmde telafisi güç zararlara yol açabilir"

Muğla'nın bir turizm şehri olduğu belirtilen dilekçede, "İlimiz turizm merkezleriyle bilinen, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan, bu anlamda ülkenin lokomotifleri arasında yer alan bir turizm merkezidir. Sınırlarımızda yaşayan vatandaşlarımızın geçim kaynağı ağırlıklı turizmdir. Devletin resmi istatistik kurumu olan TÜİK'in yayımladığı bu istatistikle ilimizi Türkiye'nin en güvensiz ili olarak damgalanması hiç kuşkusuz ilimizin imajını olumsuz etkiler ve halkın geçim kaynağı olan turizme telafisi güç zararlara yol açar" ifadelerine yer verildi.

"En güvenliksiz ile turist gelir mi?"

TÜİK'e açılan davaya ilişkin açıklama yapan Başkan Behçet Saatcı, yayımlanan istatistiği kabul etmelerinin mümkün olmadığını söyledi. Muğla'nın bir turizm şehri olduğunu belirterek, TÜİK verilerine tepki koyma gereği duyduklarını anlatan Başkan Saatcı, şöyle dedi:

"TÜİK'e göre Muğla, Türkiye'nin en güvensiz ili. Bu iş bu kadar ucuz değil. Yahu en güvensiz ile yerli yabancı turist gelir mi? Yatırımcılar en güvensiz ile yatırım yapar mı? Bunların hepsi Muğla'nın önüne koyulan bir set. Biz de bu konuyla ilgili usulen reddedilme ihtimali olsa da tepkimizi ortaya koyduk. Ankara İdare Mahkemesi Başkanlığı'na bu verinin yok hükmünde sayılması için dava açtık. Bu dava şimdiye kadar sergilemiş olduğumuz doğruya doğru, eğriye eğri demenin bir tezahürüdür. İnşallah bu konuyla ilgili sonuç alır ve bize göre yok hükmünde olan bu raporu inşallah ortadan kaldırırız."