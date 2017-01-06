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Spor

Fethi Sekin'in oğlu için Galatasaray kampanyası

Galatasaray Kulübü yaptığı açıklamada, "Galatasaray altyapısının kapıları, şehidimizin emanetine ardına kadar açıktır" ifadelerini kullandı

06 Ocak 2017 13:21

Galatasaray taraftarları, polis memuru Fethi Sekin'in futbolcu oğlu için kampanya başlattı.

İzmir Adliyesi’nde uzun namlulu silahlı teröristleri beylik tabancası ile durdurarak büyük bir kahramanlık gösteren, şehit polis memuru Fethi Sekin’in oğlunun bir dönem Altınordu alt yapısında oynadığı daha sonra Altay’a geçtiği ortaya çıktı.

amkspor'un haberine göre; 3 çocuk babası olan Fethi Sekin’in küçük oğlunun Altınordu Futbol Kulübü’nün altyapısında oynadığı öğrenildi.

Sekin’in oğlu daha sonra Altay’a geçiş yaptı. Kahraman polis’in facebook hesabında paylaştığı fotoğraflarda oğlunu tribünden polis üniformasıyla izlediği görüldü.

Bu arada sosyal medyada bir çok taraftar Fethi Sekin’in oğlunun büyük kulüplerden birinin alt yapısına kazandırılması yönünde paylaşımlar yapıyor.

Galatasaraylı taraftarlar #FethiSekininOğluGalatasaraya TT çalışması başlattı.

 

Galatasaray Kulübü'nden açıklama

 

Galatasaray konuyla ilgili resmi internet sitesinden şu açıklamayı yapt: "Galatasaray Spor Kulübü olarak dün İzmir’de meydana gelen alçak terör saldırısına tek başına meydan okuyan ve canı pahasına onlarca insanımızın hayatını kurtaran kahraman polisimiz Fethi Sekin’e bir kez daha Allah’tan rahmet; eşine, üç evladına, yakınlarına, silah arkadaşlarına ve milletimize sabır diliyoruz.

Bu elim olaydan sonra, rahmetli Fethi Sekin’in çok iyi bir Galatasaray taraftarı olduğunu, oğlu Burak Tolunay’ın da Altınordu altyapısında futbol oynadığını öğrenmiş bulunmaktayız.

Galatasaray, bugüne kadar kamuoyunun bildiği ya da bilmediği pek çok toplumsal olayda, bu ülkenin temel taşlarından biri olmanın sorumluluğu ile hareket ederek üzerine düşen her görevi yerine getirmiştir. Bu sefer de yapacağından hiç kimsenin endişesi olmamalıdır.

Biliyoruz ki Sekin Ailesi’nin acısı henüz çok taze. Bu tür kararları almak için vakit çok erken. Ancak tüm kamuoyunun şunu bilmesini isteriz: Galatasaray altyapısının kapıları, şehidimizin emanetine ardına kadar açıktır. Bu konuda eğitim bursu verilmesi dâhil her türlü imkan Galatasaray camiasının Sekin Ailesi’ne ve Türkiye’ye sözüdür.

Saygılarımızla."

Galatasaray Spor Kulübü

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