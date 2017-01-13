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Fethi Sekin'in çocuklarına yüzde 100 burs

İzmir Adliyesi'ndeki patlamada Sekin'in üç çocuğu vardı

13 Ocak 2017 13:54

İzmir Adliyesi yakınlarındaki bomba yüklü saldırıyı engellerken yaşamını yitiren polis memuru Fethi Sekin'in üç çocuğunun; eğitim, servis ve yemek giderlerini 21. Yüzyıl Özel Karşıyaka Koleji, yüzde 100 burslu olarak karşılama kararı aldı.

Milliyet yazarı Özay Şendir, pazartesi günki yazısında İzmir’in tanınan okullarından Türk Koleji, Amerikan Koleji ve Tevfik Fikret okullarına, şehit Fethi Sekin’in üç çocuğuna da yüzde 100 burs vermeleri çağrısında bulunmuştu. Fakat o okullardan ses çıkmamıştı.

Güzel haberin, 21. Yüzyıl Özel Karşıyaka Koleji'nden geldiğini yazan Şendir şu ifadeleri kullandı:

"Büyük marka olmak demek çok öğrencinin olması ya da okul imkanlarıyla alakalı bir konu değil. Büyüklük, gönlü zengin olmakla, minnet duygunu gösterebilmekle oluyor.Tıpkı bu örnekte yaşadığımız gibi..."

Ünlülerden 'Benim Adım Fethi Sekin' klibi:

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şehit polisFethi Sekinçocuklarıyüzde yüz bursÖzay Şendir21 Yüzyıl Özel Karşıyaka Kolejiİzmir

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