Festus'a adalet istemek hala suç!

T24- Nijeryalı Festus Okey’in 2007'de bir polisin silahından çıkan kurşunla öldürülmesiyle ilgili davanın yıllardır bu evrakı beklemesine itiraz eden ve davaya müdahil olmak için dilekçe veren 76 kişiye 'mahkemeye hakaret' iddiasıyla işlem yapıldı.

İsmail Saymaz'ın Radikal gazetesinde yayımlanan (27 Nisan 2011) haberi şöyle:





Beyoğlu’nda 2007’de Nijeryalı Festus Okey’in bir polisin silahından çıkan kurşunla öldürülmesiyle ilgili davanın dünkü duruşması Okey’in kimliğiyle ilgili Nijerya’dan istenen evrakın beklenmesi için 12. kez ertelendi. Davanın yıllardır bu evrakı beklemesine itiraz eden ve davaya müdahil olmak için dilekçe veren 76 kişiye ise ‘mahkemeye hakaret’ iddiasıyla işlem yapıldı. Bu kişiler arasında, Okey’in ölümünü duyuran ve daha sonra da belgesele dönüştüren Reyan Tuvi de var. Mahkeme önceki iki duruşmada da 44 kişi hakkında şikâyette bulunmuştu.

Beyoğlu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmada yaklaşık 70 kişi müdahillik başvurusunda bulundu. Mahkeme bu istekleri reddettiği gibi dilekçede, ‘heyete hakaret içeren tabirler’ bulunduğu iddiasıyla dilekçe verenler hakkında suç duyurusunda bulundu. Bu arada, mahkemenin Şubat 2008’den bu yana Nijerya’dan gönderilmesini beklediği, öldürülen kişinin gerçek Festus Okey olup olmadığına dair evrak bu duruşmaya da ulaşmadı. Mahkeme heyeti de yeniden bekleme kararı aldı. Duruşma, 12 Temmuz’a bırakıldı.