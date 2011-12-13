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Festus Okey'in ölümüne neden olan polise 4 yıl hapis

Nijeryalı Festus Okey'in, gözaltında ölümüne neden olmakla suçlanan polis Cengiz Yıldız, ''taksirle öldürmek'' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarpt

13 Aralık 2011 02:00


T24 - Nijeryalı Festus Okey'in, gözaltında ölümüne neden olmakla suçlanan polis Cengiz Yıldız, ''taksirle öldürmek'' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.
 



Anadolu Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; Nijeryalı Festus Okey'in, 20 Ağustos 2007'de gözaltında ölümüne neden olmakla suçlanan polis memuru, ''taksirle öldürmek'' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi, oy çokluğuyla, tutuksuz yargılanan polis memuru Cengiz Yıldız'ı ''taksirle öldürmek'' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına mahkum etti.



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