-FESTUS OKEY DAVASINA DEVAM EDİLDİ İSTANBUL (A.A) - 04.11.2010 - Nijeryalı Festus Okey'in gözaltında ölümüne neden olmakla suçlanan polis memurunun yargılanmasına devam edildi. Beyoğlu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık polis memuru Cengiz Yıldız ve avukatı Mine Güler katıldı. Mahkeme Başkanı İshak Eken, dosyanın incelenmesinde Adalet Bakanlığı'na yazılan yazıya cevap verildiği, dosyanın Dışişleri Bakanlığı'na intikal ettirildiğini ve cevap geldiğinde mahkemeye iletileceğinin bildirildiğini açıkladı. Duruşmada, Festus Okey ile herhangi bir yakınlığı bulunmayan 9 kişi, müdahil olmak istediklerini belirten dilekçelerini mahkemeye sundu. Cumhuriyet Savcısı Mehmet Nuri Gür, bu kişilerin ölenin yakını ve akrabası bulunmadığından, suçtan doğrudan doğruya zarar görmediklerini bu nedenle taleplerinin reddine karar verilmesini istedi. Müdahale taleplerinin reddine karar veren mahkeme heyeti, talepte bulunan kişilerin dilekçelerinde, ''yargı sürecinin adalete olan inancı zedeleyecek şekilde uzadığı ve temel nokta olan yaşam hakkı ihlalinin usule ilişkin tartışmalar dolasıyla ile göz ardı edildiğini gözlemledik'' şeklinde yer alan ifadelerin mahkeme heyetine hakaret içerdiği gerekçesiyle bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti. Mahkeme heyeti ayrıca, bir televizyon programına katılan avukat Güray Dağ'ın dava ile ilgili yorumlarının mahkeme heyetine ve savcıya hakaret içerdiği, davayı etkilemeye yönelik olduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Beyoğlu Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede, olay tarihinde Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Yıldız hakkında ''taksirle ölüme neden olmak'' suçundan 3-6 yıl arasında hapis cezası isteniyor.