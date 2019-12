Festivalin öne çıkan ödüllü filmleri

28. Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde, 20’ye yakın bölümde 150’yi aşkın film gösteriliyor.



Geçen yıl 170 bin izleyiciyle rekor bir rakama ulaşan festivalin programı bu yıl yine dopdolu. Türkiye’de merakla beklenen çoğu filmin ilk gösterimleri, festivalin geleneksel ‘Dünya Festivallerinden’, ‘Genç Ustalar’, ‘Mayınlı Bölge’ gibi bölümlerinde yapılacak. Festival biletleri ise 10 TL; öğrenci ile 65 yaş ve üstü için 7 TL, hafta içi gündüz seansları yalnızca 3.5 TL. Akbank Galaları’nın bilet fiyatları 15 TL. Festivalin Türk Sineması bölümünde yer alan filmler için de bilet fiyatı tüm seanslarda yine 3.5 TL.



Milk (Ödül: 2009 Oscar En İyi özgün Senaryo, En İyi Erkek Oyuncu)

Film eşcinsel kimliğini saklamadan seçilen ilk hükümet görevlisi Harvey Milk’in hayatını anlatıyor. Arşiv görüntülerinden faydalanılarak çekilen, Sean Penn’in olağanüstü performans sergilediği Milk ile Penn, En iyi Erkek Oyuncu Oscar’ını kazandı.

Y: Gus Van Sant O: Sean Penn, Emile Hirsch, Josh Brolin

Yapım: 2008 ABD, 128 dk.



Evlilik Sınavı (Easy Virtue)

1920’1er Amerika’sının eğlenceli ve kışkırtıcı havasını yansıtan film, yönetmenin on yıl aradan sonra çektiği şen şakrak bir komedi. John, yeni eşi Larita’yı ingiltere’deki aile evine getirir. Aşın gelenekçi annesi Veronica’nın gelinini sevmez. Aralarında çıkan çatışmada zekâlar yarışacaktır.

Y: Stephan Elliott O: Jessica Biel, Colin Firth, Kristin Scott Thomas, Ben Bames

Yapım: 2008 İngiltere, 96 dk.



Gir Kanıma (Lât Den Rötte Komma in)

Newsweek, New York Post ve Washington Times’ın yanı sıra Roger Ebert’in de’2008 ilk 10’seçkilerinde yer alan film, tatlı gençlik filmlerinin en kanlısı. 12 yaşındaki Oskar ile sonsuza dek on iki yaşında kalan, vampir Eli’nin sıra dışı arkadaşlığı yumuşak bir korku fantezisi olarak beyazperdede.

Y: Tomas Alfredson O: Küre Hedebrant, Lina Leandersson, Fer Rognar

Yapım: 2008 İsveç, 114 dk.



Ben Hariç Herkes Ölsün (Vse umrut, a ya ostanus)

Geçen yıl Cannes’da en iyi ilk filmlere verilen Altın Kamera Özel Mansiyon ödülünü alan 24 yaşındaki Valeria Gai Germanika’nın filmi, Moskova’nın dışındaki sevimsiz bir kenar mahallede yasayan üç genç kızın arkadaşlıklarını sınavdan geçirmesini anlatıyor.

Y: Valeria Gai Germanika

O: Polina Philonenko, Olga Shuvalova, Agnia Kuznetsova

Yapım: 2008 Rusya, 80 dk.



Nerede bu Usame Bin Ladin? (Where jn jhe worid is Osama Bin Laden?)

Şisir Beni’den tanıdığımız Morgan Spurlock, bu defa dünyanın en tanınmış teröristinin peşine düşer. Nereden geldiğini öğrenmek için de, Usame Bin Ladin’in izinde dünyanın en tehlikeli bölgelerine gider. Buralarda hem mantıklı hem de köktenci simalarla karşılaşır.

Y: Morgan Spurlock O: Morgan Spurlock, George Bush, Dick Cheney

Yapım: 2008 ABD, 96 dk. 2008 Melbourne En Sevilen Belgesel ödülü.



Yaz Saati (L’heure D’ete)

Olivier Assayas’m çektiği en iyi film olarak değerlendirilen aile dramı’Yaz Saati’, sanat koleksiyonu olan anneleri ansızın ölünce, 40’b yaşlardaki üç kardeş, farklılıklarına rağmen birbirleriyle anlaşmak zorunda kalırlar. Aile eşyalarından vazgeçerken çocukluk anılarının yok oluşuyla yüzleşirler.

Y: Olivier Assayas O: Juliette Binoche, Charles Beriing, Jeremie Renier

Yapım: 2008 Fransa, 102 dk.



Vurun Kahpeye

Ö. Lütfi Akad’ın 1949 tarihli filmi Başak Groupama’nın katkılarıyla, restore edilmiş kopyasıyla izleyici karşısında. Sezer Sezin’in oynadığı film, 1950’ler öncesi Türk sinemasının en başarılı Kurtuluş Savaşı filmi. Film idealist öğretmen Aliye’nin kasaba halkı tarafından linç edilişini anlatıyor.

Y: Lütfi Akad O: Sezer Sezin, Temel Karamahmut, Settar Körmükçü

Yapım: 1949 Türkiye, 110 dk.



Utanç (Disgrace)

Nobel ödüllü yazar J.M. Coetzee’nin romanından beyazperdeye uyarlanan film, her şeyini kaybeden Güney Afrikalı bir üniversite profesörünün öyküsü. ‘Utanç’ta üniversiteden ayrılmak zorunda kalan profesörün, kızının çiftliğine sığınmasından sonra uğradığı hain saldırıyı anlatılıyor.

Y: Steve Jacobs O: John Malkovich, Jessica Haines

Yapım: 2008 Güney Afrika, Avustralya, 120 dk. 2008 Toronto Fipresci Ödülü



Anna ile Dört Gece (Czfery Noce Z Anna)

Jerzy Skölimowski’nin 17 yıl aradan sonra çektiği bu film, geçen yıl Polonya’da en iyi ses ve yapım ödülünü aldı. Filmde, eski mahkûm Leon’un ‘röntgencilik’ tutkusu yüzünden, hemşire Anna’yı gündüz hastanede gece ise evin penceresinden dikizlemektedir.

Y: Jerzy Skolimowski O: Kinga Preis, Artur Steranko, Jerzy Fedorovvicz Yapım : 2008 Polonya, Fransa, 87 dk.



Oltanın Ucunda (Pescuit Sportiv ) 2009 Palm Springs Yeni Sesler Yeni Görüşler Jüri ödülü

Mihai ve evli sevgilisi Mi ha, arabayla kırsala balık tutmaya giderken yolda bir hayat kadınına, Ana’ya çarparlar ve film başlar. Rumen yönetmenin ilk uzun metrajlı filmi sürükleyici bir karakter analizinin yanı sıra farklı karakterlerin değişen bakış açılarından çekilmiş.

Y: Adrian Sitaru O: Adrian Titienu, Ioanna Flora, Maria Dinulescu

Yapım: 2008 Romanya, Fransa, 84 dk.