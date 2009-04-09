Festivalden genç Türk sinemacılarına destek

Uluslararası İstanbul Film Festivali kapsamında düzenlenen ve sinema profesyonellerinden büyük ilgi gören ‘Köprüde Buluşmalar’ seminerleri bu yıl 15 Nisan Çarşamba ve 16 Nisan Perşembe tarihlerinde gerçekleştirilecek.



Köprüde Buluşmalar Uzun Metraj Film Projesi Geliştirme Atölyesi’nin ikincisi de seminerler kapsamında gerçekleştirilecek. Köprüde Buluşmalar Film Projesi Geliştirme Atölyesi’nin amacı; sinemacılar için projelerini sunacakları uluslararası bir platform sağlamak ve yapım sürecini başlatmaları için gerekli desteği bulmalarına olanak vermek.



Uluslararası finansman desteği



15 ve 16 Nisan tarihlerinde yapılacak Köprüde Buluşmalar Film Projesi Geliştirme Atölyesi’nde; Arte, Eurimages, The Match Factory gibi uluslararası kuruluşlardan gelen temsilciler, proje sahipleriyle finansal plan hazırlama ve profesyonel platformlarda proje sunumu (pitching) üzerine birebir görüşmeler yapacaklar. Böylece genç Türk sinemasının projelerine ve ortak yapımlara uluslararası finansman sağlanması için ilk adımlar atılmış olacak.



Yapımcı Nida Karabol, yönetmen Yeşim Ustaoğlu, senarist-yönetmen Ümit Ünal ve uluslararası danışman Isabelle Fauvel’den oluşan Seçici Kurul tarafından yapılacak değerlendirmede başvurular arasından seçilecek projeler, Köprüde Buluşmalar Atölyesi’ne katılmaya hak kazanacak. Ayrıca atölye katılımcıları arasından birinci seçilen projeye Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 10 bin Amerikan Doları para ödülü verilecek.



15 -16 Nisan 2009, saat 10.00 - 18.00

Fransız Kültür Merkezi