Festivalde hedef daha da büyütüldü

Oktay ÇAYIRLI/MİLAS (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Milas ilçesinde, geçen 18 Mayıs\'ta, Uluslararası Milas Balık Festivali ve Çocuk Oyunları Şenliği kapsamında 2 bin 791 öğrencinin Guinness Rekorlar Kitabı\'na girebilmek için oluşturduğu \'çipura\' figürü, \'En kalabalık balık figürü\' olarak tescilenmesinin ardından bu yıl yeni bir rekor denemesi için çalışma başlatıldı. Bu yıl 2\'ncisi Mayıs ayında düzenlecek festival kapsamında, Milas- Bodrum Havalimanı\'nı kullanan uçakların görüş alanındaki 8 bin metrekarelik bir alana taşlarla balık figürü oluşturularak yeni bir Guinness rekoru kırılması hedeflendiği bildirildi.

Milas Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO) Toplantı Salonu\'nda gerçekleşen toplantıda, geçen yıl ilki düzenlenen Uluslararası Milas Balık Festivali ve Çocuk Oyunları Şenliği\'nin bir değerlendirmesi yapılırken, bu sene Mayıs ayında ikincisi düzenlenecek olan festival ve çocuk oyunlarının içeriği hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Milas Kaymakamı Eren Arslan, CHP\'li Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Milas İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Eşref Arslan ve Muğla Kültür Balıkçıları Derneği Başkanı İhsan Bozan\'ın katıldığı toplantıda, geçen yıl düzenlenen ve iki rekorun kırıldığı şenliğin, Milas\'ın tanıtımına büyük katkı sağladığı konusunda görüş birliğine varıldı. Milas Kaymakamı Eren Arslan, şöyle dedi:

\"Her zaman ve her fırsatta belirttiğim gibi bırakın bir ilçeyi, birçok ilde hatta bir ülkenin tamamında bile bulunamayan birçok zenginliğin üzerinde yaşıyoruz. Bu değerlerin tanıtılması, tüm insanlığın hizmetine sunulması gerektiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda bir şeyler yapmanın zamanın gelip de geçtiğini biliyoruz. Ancak bir yerden başlamamız gerektiğinin de farkındayız. Bu doğrultuda \'Zeytin Hasat Şenliği\', \'Milas Tarım Fuarı\', \'Milas Yapı Fuarı\' gibi organizasyonların yanı sıra geçen yıl birincisini düzenlediğimiz Balık Festivali ile de, ülkemizin kültür balıkçılığında yüzde 40\'lık üretimiyle söz sahibi olan ilçemizi, bu yönü ile de tanıtmak, yöremizde, bölgemizde ve ülkemizde balık gibi çok önemli bir besin değerinin tüketimini arttırmak istiyoruz.\"

\'BALIK TÜKETİMİNİ ARTTIRMALIYIZ\'

Muğla Kültür Balıkçıları Derneği Başkanı İhsan Bozan ise Türkiye\'de kişi başına tüketilen balık miktarının 6.5 kilogram civarında olduğuna dikkati çekerek, \"Avrupa ülkelerinde bu oranın 35-40 kilogram civarında. Hatta Japonya\'da bu miktar 90 kilogram. Bizim de ülkemizde bu rakamları yakalamamız gerekiyor. Bunun için belki de en fazla tanıtıma ihtiyaç duyan sektör, balıkçılıktır\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜLER İZLENDİ

Toplantıda, 1\'inci Uluslararası Milas Balık Festivali ve Çocuk Oyunları Şenliği\'nin görüntüleri, çipura figürü ile kırılan ve Guinness Rekorlar Kitabı\'na giren rekor denemesi ve unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunları arasında bulunan \'topaç çevirme\' rekor denemesinin görüntülerinin yer aldığı video gösterimi ile bu sene ikincisi düzenlenecek olan festival ve çocuk oyunları şenliklerinin içeriğine ilişkin hazırlanan görüntüler de toplantıda izlendi. Tanıtım videolarının izlenmesinin ardından kısa bir açıklama yapan Milas Kaymakamı Eren Arslan, şöyle konuştu:

\"İzlediğiniz bu görüntüler arkadaşlarımız tarafından hazırlanan ancak, üzerinde karar verilmemiş çalışmadır. Sizlerden bu konuda fikir üretmenizi, önerilerde bulunmanızı istiyoruz. Yaptığımız bu ilk toplantıdır ve önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelerek konu hakkında daha geniş bilgi alışverişinde bulunacağız\" dedi.

YENİ BİR REKOR DENEMESİ YAPILACAK

Birinci şenliğin ulusal ve uluslararası medyada oldukça sık yer bulduğunu ifade eden Milas Milli Eğitim Müdürü İsa Bal ise, bu yılki festivalde Milas - Bodrum Havalimanı\'nı kullanan uçakların görüş alanındaki 8 bin metrekarelik bir alana taşlarla balık figürü oluşturularak yine Guinness Rekorlar Kitabı\'na girmeyi planladıklarını, festivalin çocuk oyunları alanında ise mendil kapmaca Türkiye finalini Milas\'ta gerçekleştireceklerini belirtti. Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerinin alınmasıyla son buldu.

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