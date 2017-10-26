Festivalde gösterimi yarıda kalan 'İnsan Seli' seyirciyle yeniden buluştu

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- BU yıl 54\'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali\'nde, Türkçe altyazıda \'gerilla\' kelimesi geçince ilk gösterimi yarıda kalan yarışma filmi \'İnsan Seli\' (Human Flow) iki gün aradan sonra yeniden seyirciyle buluştu. Film, ilk haliyle gösterildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nin düzenlediği 54\'üncü Uluslararası Antalya Film Festivali\'nin yarışma filmlerinden \'İnsan Seli\'nin 23 Ekim\'de yapılan gösteriminde, Türkiye\'nin Güneydoğu Bölgesi\'nde çekilen bir sahnede, Türkçe altyazıda \'gerilla\' kelimesi geçince bazı izleyiciler tepki gösterdi. Birkaç dakika altyazısız devam eden filmin gösterimi, teknik sorunların çözülemediği gerekçesiyle yarıda kesildi.

\'İnsan Seli\'nin ikinci gösterimi, dün gece AKM Perge Salonu\'nda yapıldı. Çin- Almanya yapımı belgeselin Perge\'deki gösterimi, 2 saat 20 dakika sürdü. Filmin ikinci gösterimini, aralarında Fadik Sevin Atasoy\'un bulunduğu jüri üyeleri de izledi. Filmin ikinci gösteriminde, altyazıda \'gerilla\' ifadesinin yer aldığı görüldü.

Yönetmenliğini Çinli sanatçı Ai Wei Wei\'nin yaptığı belgesel tadındaki filmin çekimleri Afganistan, Bangladeş, Fransa, Yunanistan, Almanya, Macaristan, Irak, İsrail, Meksika, Pakistan, Filistin, Sırbistan, Suriye ve Türkiye\'de yapıldı. Küresel göçmen krizini konu edinen belgesel, 65 milyon insanın savaş, açlık gibi nedenlerle yerlerinden edilmesini konu ediniyor.



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