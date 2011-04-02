Festival protestoyla açıldı!

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EMEK SİNEMASI İÇİN TEZAHÜRAT



ZEKİ ALASYA’NIN KONUŞMASI



Geçen yılki açılış töreninde de bir grup genç, Emek Sineması'nın kapatılmasını, borazan çalıp bildiri dağıtarak protesto etmişti.İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen, sinemaseverlerin heyecanla beklediği 30. İstanbul Film Festivali’nin açılış töreni, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapıldı.17 Nisan'a dek sürecek olan festivalin açılış töreni, sinema ve sanat dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi.Geceye, kapatılan Emek Sineması için yapılan protesto ve Zeki Alasya'nın sözleri damgasını vurdu.Mehmet Ali Alabora'nın sunuculuğunu üstlendiği İstanbul Film Festivali açılış töreni çarpıcı anlara sahne oldu.Geçmişten günümüze festivalle ilgili belgesel niteliğindeki görüntülerin dev ekranlarda gösterilmesiyle başlayan gecede Hale Soygazi, Atilla Dorsay, Semih Kaplanoğlu, Serra Yılmaz, Reha Erdem gibi isimler tek tek sahneye gelerek festivalle ilgili anılarını anlattı.Törenin ilk dakikalarında salondan yükselen ‘Emek Sineması’ lehine tezahuratlar büyük alkış aldı. Ayrıca gecede Emek Sineması için özel bir bölüm de hazırlanmıştı. Gecenin en hüzünlü dakikaları, Emek Sineması emektarı Hikmet Dikmen'in sahneye gelerek yaptığı konuşma oldu: “Emek Sineması’nı seviyorum, sizleri çok ama çok seviyorum...”Emek Sineması’yla ilgili söyleyecek sözü olan bir diğer isim de festivalden bu yıl ‘Sinema Onur Ödülü’ alan Zeki Alasya'ydı. Alasya'nın sözleri geceye damgasını vurdu:"Bizim çalıştığımız bir yer vardı, orayı kapattılar, sonra tekrar açtıklarında orada namaz kılınmaya başlandı. Emek Sineması’nı çok seviyoruz ve tekrar açılmasını istiyoruz ama açılınca orada da namaz kıldıracaklarsa açılmasın."