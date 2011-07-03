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Kültür-Sanat

'Festival İçinde Festival'

18. İstanbul Caz Festivali kapsamında 'Festival İçinde Festival-Tünel Şenliği'' gerçekleştirildi.

03 Temmuz 2011 03:00

T24 - 18. İstanbul Caz Festivali kapsamında 'Festival İçinde Festival-Tünel Şenliği'' gerçekleştirildi.



18. İstanbul Caz Festivali kapsamında, Beyoğlu-Şişhane-Galata-Asmalımescit bölgelerinde konser, atölye çalışmaları ve çeşitli etkinliklerin yer aldığı ''Festival İçinde Festival-Tünel Şenliği'' gerçekleştirildi.


Şenlik kapsamında Tünel ve Galata meydanlarında kurulan iki ana sahnede saat 18.00'den itibaren ardı ardına konserler verildi.


Şenlik boyunca müzikseverler, Salon, Nardis Jazz Club, Hollanda Konsolosluğu bahçesi, The Marmara Pera Cafe, SALT Beyoğlu, Beyoğlu Belediyesi Gençlik Merkezi, Pera Palace Hotel, Arte İstanbul, Alt ve Indigo gibi değişik mekanlar ve sahneler arasında mekik dokuyarak, birbirinden farklı etkinliklere katılma fırsatı buldu.


Aralarında Okay Temiz, Emin Fındıkoğlu Dörtlüsü, Neil Cowley Trio, The Souljazz Orchestra, Mdungu, East Park Reggae Collective, Grooveheadz, Elif Çağlar, Emir Ersoy, Kolektifistanbul, Jehan Barbur ve BÜMK Caz Korosu gibi sanatçı ve gruplar değişik mekanlarda sahne aldı.


Şenlik programında, Original Pinettes Brass Band'in sokak ve tramvay konserlerinin yanı sıra genç caz gruplarının konserleri ve Galata Ritimhanesinde yapılan ritm atölyesi çalışması gibi etkinlikler de yer aldı.


Tünel Şenliği sırasında, aynı zamanda çeşitli DJ performanslarının da aralarında bulunduğu çok sayıda parti de gerçekleştirildi.



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