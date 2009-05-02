Festival, "100 Bin Kişiydiler"le başladı

Konak Belediyesi ve halkevleri işbirliği ile düzenlenen 4. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali "100 Bin Kişiydiler" adlı filmin gösterimiyle başladı.



Dr. Selahattin Akçiçek Eşrefpaşa Kültür Merkezi Avni Anıl Sahnesi'ndeki festivalin açılışında Melike Demirağ sahne aldı.



Konak Belediye Başkanı Hakan Tartan, açılışta yaptığı konuşmada, emeğe saygının, barışın, insan sevgisinin ve dayanışmanın onurlu bir gününü yaşadıklarını söyledi.



Kenti yarınlara, güzel günlere taşıyacak en önemli araçların başında kültürel altyapı hizmetlerinin geldiğini ifade eden Tartan, "Bizlere düşen, bu nitelikli etkinlikleri daha da ilerilere taşıyarak, İzmirimizi her alanda olduğu gibi, kültürel alanda da uluslararası arenadaki hak ettiği yere kavuşturmaktır" dedi.



Konak Halkevi Başkanı Avukat Nail Tursun da işçi filmleri festivalinin bu yılki ana temasının "Biz Başka Dünya İsteriz" olduğunu belirtti.



Konak Belediye Başkanvekili Adnan Akyarlı ise ülke çapında eş zamanlı olarak 4 yıldan bu yana gerçekleştirilen festival kapsamında İzmir'de toplam 48 filmin 2 salonda ücretsiz olarak gösterileceğini bildirdi.

