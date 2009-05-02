T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Festival, "100 Bin Kişiydiler"le başladı

Konak Belediyesi ve halkevlerinin düzenlediği 4. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali "100 Bin Kişiydiler"in gösterimiyle başladı.

02 Mayıs 2009 03:00

Konak Belediyesi ve halkevleri işbirliği ile düzenlenen 4. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali "100 Bin Kişiydiler" adlı filmin gösterimiyle başladı.

Dr. Selahattin Akçiçek Eşrefpaşa Kültür Merkezi Avni Anıl Sahnesi'ndeki festivalin açılışında Melike Demirağ sahne aldı.

Konak Belediye Başkanı Hakan Tartan, açılışta yaptığı konuşmada, emeğe saygının, barışın, insan sevgisinin ve dayanışmanın onurlu bir gününü yaşadıklarını söyledi.

Kenti yarınlara, güzel günlere taşıyacak en önemli araçların başında kültürel altyapı hizmetlerinin geldiğini ifade eden Tartan, "Bizlere düşen, bu nitelikli etkinlikleri daha da ilerilere taşıyarak, İzmirimizi her alanda olduğu gibi, kültürel alanda da uluslararası arenadaki hak ettiği yere kavuşturmaktır" dedi.

Konak Halkevi Başkanı Avukat Nail Tursun da işçi filmleri festivalinin bu yılki ana temasının "Biz Başka Dünya İsteriz" olduğunu belirtti.

Konak Belediye Başkanvekili Adnan Akyarlı ise ülke çapında eş zamanlı olarak 4 yıldan bu yana gerçekleştirilen festival kapsamında İzmir'de toplam 48 filmin 2 salonda ücretsiz olarak gösterileceğini bildirdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24