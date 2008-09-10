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Kültür-Sanat

Feshane'de hat sergisi

Fransız kaligrafi sanatçısı Hakikat Feller'in hat sergisi Feshane'de açıldı.

10 Eylül 2008 03:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültürel ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, uluslararası ramazan etkinlikleri kapsamında açılan sergi, ay boyunca İstanbullu hat severleri ağırlayacak.

Sergide, Fransız sanatçının 36 eseri yer alacak. Paris'te 1949 yılında doğan ve asıl adı Catherine Feller olan sanatçı, 1976 yılında Müslümanlığı seçerek adını "Hakikat" olarak değiştirdi.

ABD'deki 11 Eylül saldırılarının ardından "müslümanlara yönelik olumsuz havadan etkilenen" Feller, Paris'teki işini de kaybettikten sonra Neyzen Kudsi Erguner'in yardımıyla 2007 yılında Sakarya'nın Sapanca ilçesine yerleşti.

Türkiye'de de restorasyon çalışmalarında bulunan Hakikat Feller, Mevlâna Türbesi'nin iç süslemelerini yapmıştı.

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