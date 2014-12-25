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Yaşam

Feshane taşınıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, pek çok dernek ve kuruluşun sosyal etkinlikler için kullandığı Feshane'nin Yenikapı'daki dolgu alanına taşınacağını açıkladı

25 Aralık 2014 20:14

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, özellikle hafta sonları Anadolu kentlerinin tanıtım günlerinin yapıldığı Feshane'nin önümüzdeki yıl Yenikapı'daki dolgu alanına taşınacağını açıkladı.

Feshane'de düzenlenen Karabüklüler Tanıtım Günleri'nin açılışında konuşan Topbaş, "9 bin metrekare kapalı alan olmak üzere Yenikapı'daki miting alanında daha modern bir organizasyon gerçekleştireceğiz. Arzu ediyoruz ki değerlerimizi burada yansıtalım" dedi.

 

Erdoğan taklidi güldürdü 

 

DHA’da yer alan habere göre, Karabüklüler Tanıtım Günleri’nin açılışında ilk olarak tamamı Karabük Üniversitesi kız öğrencilerinden oluşan "Ana Mehteran Takımı" sahneye çıktı. Kız öğrencilerin verdiği mini konser büyük alkış aldı. 

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin ve İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın da katıldığı açılış töreninde bir de sürpriz yaşandı. Programın sunuculuğunu yapan Şoray Uzun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon bağlantısı kuracaklarını söyledi. Telefondaki ses katılımcıları kutlarken, salonda şaşkınlık yaşandı. Çok geçmeden sesin oyuncu Tahsin Taşkın'a ait olduğu anlaşıldı. Taşkın katılımcılardan alkış aldı. Bu arada, Mehmet Ali Şahin, Efkan Ala ve Kadir Topbaş'ın dibek dövmesi de ilginç görüntüler oluşturdu.  Karabüklüler Tanıtım Günleri Pazar günü akşamına kadar devam edecek.

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