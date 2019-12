Ferzan Özpetek'in son filmi: Sonra Ağlayacağım

T24 - Yönetmen Ferzan Özpetek, son filmini Türkiye’de çekecek. Özpetek, Cem Yılmaz’ın da rol alacağı ve yapım aşamasında katkıda bulunduğu filmin ismini NTV'de açıkladı.



Bu yazı İstanbul'da geçireceğim gibi geliyor. Sezen Aksu da yeni film için müzik hazırlığında; eli mecbur yapacak.



Dünyada gidişat aynı... İnsanların kafalarında her şey çok kısıtlandı. At gözlüğüyle bakma gibi bir durum var. Yurt dışında yabancı ve değişik olmak zor ama tüm dünyada geçerli olan bir şey bu. Sezen Aksu’nun güzel bir lafı vardır. Bana, “polemik olduğu zaman, sen hayatı anlatıyorsun ve orada her şey var. O yüzden hayatı anlatmak çok önemli ve güzel bir şey de’ diyor.



Çekimleri ağırlıklı olarak İstanbul ve Mardin’de yapılacak filmin isminin 'Sonra Ağlayacağım' olduğunu söyleyen Özpetek, 11 yıl sonra Türkiye’de kamera arkasına geçmenin kendisinde heyecan yarattığını belirtti.



Yapım aşamasında da katkıda bulunan Cem Yılmaz’ın yanı sıra başka Türk oyuncuların da rol alacağı filmin çekimlerine eylül-ekim aylarında başlayacaklarını belirten Özpetek, NTV’de şu açıklamaları yaptı:



"Yeni filmin büyük kısmını Türkiye’de çekmek istiyorum. Cem Yılmaz beğendiğim ve takdir ettiğim bir oyuncu. Türk sinamasında çok beğendiğim ve çalışmak istediğim başka oyuncular da var. Filmin konusunu yeni bitirdik ve Cem’le senaryo üzerinde çalışıyoruz. Cem’in görüşleri çok hoşuma gidiyor, dışarıdan bakıyor ve bu bana yarıyor...



Film İstanbul ve Mardin'de geçiyor. Her yazışta bir sürü şeyi değiştiriyorum ve bu nedenle kafamda oyuncular var. Çok meşhur isimler de var ama burada söylemek istemiyorum. Türkiye’den Cem Yılmaz ve 2 tane daha önemli oyuncu var...



(İtalya’dan gelen bir kadının aşk öyküsü mü?) Hayır değil. Filmde 6-7 tane kadın var ve bunlardan 4-5 tanesini İtalyan oyuncular oynayacak... Kadroda epey bir oyuncu var. Bu kadar fazla kişilik koymak tehlikeli ama benim hoşuma gidiyor. Filmin ismi ise, ilk defa burada açıklıyorum, 'Sonra Ağlayacağım'





Türkiye’de film çekmek nasıl bir şey?



Burada Hamam'ı çektim ve tüm dünyayı açılmama sağlayan bir filmdi. Gişesi ile eleştiriler de iyiydi; beni başarıya götürdü... Türkiye’de sette ne değişti bilmiyorum ama saat olarak fazla çalışabiliyorsunuz, heyecan çok fazla oluyor. Harem Suare'yi de burada çektim ve aradan 11 yıl geçti. Şimdi heyecanlanıyorum çünkü benim için değişiklik ve yenilik olacak.





Mardin’in özelliği var mı?



Mardin beğendiğim ve sevdiğim bir şehir. Biliyorsunuz galaları hep Antep'te yapıyorum, orasını da çok severim. Aslında güneyin o kısmı benim hoşuma gidiyor. Gala yine orada mı olur, şimdilik bir şey söyleyemem. İnşallah olur ama film nasıl çıkacak bakalım; bakarsanız kötü bir film olur... Çekimler eylül-ekim gibi başlayacak ve ana kısım İstanbul’da geçecek..."