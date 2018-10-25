Ferzan Özpetek'in filmine 18 yaş sınırı

Cuma günü vizyona girecek Ferzan Özpetek'in 'Napoli'nin Sırrı' filmine Türkiye'de +18 yaş sınırı konuldu.

Medyatava'dan Birsen Altuntaş'ın haberine göre İtalyan oyuncular Giovanna Mezzogiorno, Alessandro Borghi, Maria Pia Calzone, Luisa Ranieri ve Isabella Ferrari'nin başlıca rollerini paylaştığı romantik gerilim türündeki 'Napoli'nin Sırrı' filminin Türkiye'de +18 yaş sınırıyla vizyona çıkacağı ortaya çıktı.

İtalya'da geçen 28 Aralık'ta seyirciyle buluşan ve büyük ilgi gören film aldığı çok sayıda ödülle de adından söz ettirmişti.