Ferzan Özpetek ve Cem Yılmaz, Antalya'da ödüllendirilecek

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - TÜRK sinemasının en uzun soluklu film festivali Uluslararası Antalya Film Festivali, 29 Eylül\'de 55\'inci kez kapılarını açacak. Festivalde bu yıl sinema ünlü isimleri Ferzan Özpetek ile Cem Yılmaz\'a \'Yaşam Boyu Başarı Ödülü\' verilecek. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, bazı sinema kuruluşlarının, festivale gelecek uluslararası konuklara \'Gelmeyin\' mektupları gönderdiğini söyledi.

Türkiye\'nin sinemadaki değerli pencerelerinden biri haline gelen Antalya Uluslararası Antalya Film Festivali, 29 Eylül- 5 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek. Festival, 55 filmlik programla 55\'inci kez sinemaseverle buluşmaya hazırlanıyor. Festival kapsamında dünyaca bilinen Türk yönetmen Ferzan Özpetek ile oyuncu, yönetmen, senaryo yazarı olarak sinemada 20\'nci yılını kutlayan Cem Yılmaz\'a Yaşam Boyu Başarı Ödülü verilecek. Festivalin açılışı, İranlı yönetmen Asghar Farhadi\'nin de katılacağı \'Everybody Knows /Herkes Biliyor\' filminin Türkiye prömiyeriyle başlayacak. Bu yılki Onur Ödülleri ise Macaristanlı usta yönetmen Bela Tarr, Itır Esen ve Ömer Vargı\'ya verilecek.

ANTALYA FİLME DOYACAK

Belediye hizmet binasında düzenlenen basın toplantısıyla festival hakkında gazetecilere bilgi verildi. Basın toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz, festivalin Artistik Direktörü Mike Downey, Genel Sanat Yönetmeni Mirsad Purivatra, Antalya Film Forum Direktörü Zeynep Atakan, Başkan Danışmanı Abdurrahman Çelik katıldı. Başkan Menderes Türel, tatlı bir heyecan içerisinde olduklarını söyledi. Bir yandan Piyano Festivali\'ni düzenlediklerini dile getiren Türel, bir yandan da film festivaline hazırlandıklarını kaydetti. Türel, \"Festivalin çıtasını her yıl yukarıya çıkarıyoruz. Kentimizin fiziksel değişiminin yanında kültürel ve sanatsal değişimini önemsiyorum. Festivali her yıl daha donanımlı düzenlemenin haklı gururunu yaşıyoruz. Sinema ile dolu dolu geçecek bir hafta yaşayacağız\" dedi.

FESTİVAL FARHADİ\'NİN FİLMİYLE BAŞLAYACAK

Menderes Türel, festivalin ulusal ve uluslararası konukları olacağını belirterek, İranlı yönetmen Asgfar Farhadi\'nin konuklar arasında yer alacağını aktardı. Açılış filmi ile Farhadi\'nin seyircileri selamlayacağını belirten Türel, festivale 26 ülkeden 84 başvuru olduğunu aktardı. Türel, yeni eklenen Türkiye Panoraması\'nın bir ilk olacağını söyledi. Antalya Film Forum\'un destek verdiği genç sinemacıların ulusal sinemaya yeni filmler kazandırmaya başladığını belirten Türel, \"Bu filmler festivalde Türkiye Panoraması bölümünde gösterilecek. Küresel kültür içinde, bize ait, bizim olan yerel hikâyeleri, dünya sinema endüstrisi ile buluşturabilmenin yolu hiç şüphesiz ki yeni nesil sinemacılarımızı uluslararası dünya ile buluşturabilmekten geçiyor. Festivalimizin uluslararası vizyonunu da işte bu yönde geliştirmeye çaba gösterdik ve meyvelerini de almaya başladık\" diye konuştu.

KORTEJ DEVAM EDECEK

Türel, Uluslararası Antalya Film Festivali\'nin adıyla özdeşleşmiş bir etkinlik olan geleneksel kortejin, bu yıl da yerli yabancı konuklarını Antalya halkıyla buluşturacaklarını söyledi. Türel, Cam Piramit önünden başlayacak 6 kilometrelik kortejde festivalle yaşıt klasik otomobiller, sinemanın ünlü isimlerini halkla buluşturacağını anlattı.

\'ANTALYA\'YA GELMEYİN\' MEKTUPLARI

Festivalde büyük değişimi geçen yıl başlattıklarını anlatan Türel, ulusal kategorinin uluslararası kategoriyle birleştirildiğini hatırlattı. Türkiye film endüstrisinin gelişmesi ve uluslararası alanda rekabet gücüne katkı sağlamak için Antalya olarak çok önemli adımlar atmaya devam ettiklerini dile getiren Türel, şöyle devam etti:

\"Değişimin başladığı ve bunun süreceğini söylediğimizde, sinema alanında çalışmalar yapan bazı STK yöneticilerine, Antalya\'nın yapmak istediği atılımı anlatmakta güçlük çektik. Öyle ki uluslararası bağımızın her zaman ulusal olanı da besleyecek bir vizyonla ilerlerken, festivale gelecek uluslararası konuklara \'gelmeyin\' mektupları gönderildiğini üzülerek öğrendik. Alternatif yarışmalarla farklı algılar da yaratılmak istendi. Bunlar kuşkusuz Antalya için değil, özünde sinemamız için yıpratıcı. Antalya\'nın sinemamızın dünyaya açılan en güçlü uluslararası limanı olması hedefimizi anlatmak için bir kez daha altını çiziyorum ki sinemamızı desteklemek Antalya\'nın en temel ve tartışmasız misyonudur. Bu misyon değişen, büyüyen festivalimizde bugün somut bir proje olarak şekillenmiştir.\"

TÜRKİYE SİNEMA ENDÜSTRİSİ ÖDÜLLERİ

Başkan Türel, Antalya Altın Portakal Film Festivali\'nin, Uluslararası Antalya Film Festivali\'ne evrildiği bu dönemde, Antalya\'nın, uluslararası dünyada verilen sektör ödüllerinin Türkiye\'de verilmesine öncülük edeceğini söyledi. Türel, \"ABD\'nin Oscar, İngiltere\'nin Bafta, İtalya\'nın Donatello, Fransa\'nın Sezar, Arjantin\'nin Martin Fierro, Japonya\'nın Japanese, Kore\'nin Daejong ödülleri gibi Türkiye sinema sektörünün de her yıl gerçekleştirdiği tüm üretimlerinin ödüllendirileceği kalıcı bir sektör ödülleri sisteminin kurulması inanıyoruz ki önemli bir boşluğu dolduracak. Festival vesilesiyle önümüzdeki yıldan itibaren verilmesini düşündüğümüz \'Türkiye Sinema Endüstrisi Ödülleri\', her yıl vizyona girmiş tüm filmlerin yanı sıra, festivallerde gösterilen bağımsız sinemanın da değerlendirileceği bir sistemle verilecek. Yapımcı, yönetmen, oyuncu, müzisyen, sanat yönetmeni, ışıkçı, sesçi, montajcı, efekt, renk düzeltme, ses tasarımı gibi sektördeki herkesin ödüllendirilmesini önemsiyoruz. Değerlendirme, uluslararası örneklerde olduğu gibi, bilgisayar sistemi ve özel bir yazılım ile yapılacak\" diye konuştu.

\'TARİHE TANIKLIK EDİYORUZ\'

Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz da festivalin Türkiye\'deki sinema tarihinin en önemli etkinlikleri arasında olduğunu söyledi. Antalya Film Festivali\'nin son yıllarda dünyadaki önemli festivaller arasında yer almayı kendine misyon edindiğini belirten Yılmaz, buna yönelik adımlar atıldığını söyledi. Yılmaz, \"Festivalle Türk sinema endüstrisi adına tarihe tanıklık ediyoruz. Önümüzdeki yıllar itibariyle \'Türkiye\'nin Oscarları\' olarak anımsanacak tüm sinema sektörünü kucaklayacak bir etkinliği olacak. Bu bölüm bağımsız film endüstrisini kucaklayacak bir sektör\" dedi.

\'ANTALYA FİLMLER ŞEHRİ OLACAK\'

Festivalin Sanat Danışmanı Mirsad Purivatra, geçen yıl çok başarılı olduklarını söyledi. Antalya\'da mükemmel bir atmosfer olduğunu dile getiren Purivatra, \"Genç ve meraklı insanlar var. Her yıl çıtayı yükseltiyor. Bu festival Türk sinemasında yeni sesler duyulmasını sağlıyor. Türk film yazarları ve profesyonelleri arasında bir köprü oluşturabiliriz. Herkes yeni yetenekleri keşfedecek. Geçen yıl mülteci temamız vardı, bu yıl insanlık temada yer alacak. Özel bir jüri olacak. Antalya filmler şehri olarak anılacak\" diye konuştu.

JÜRİ BAŞKANI ÇİNLİ YÖNETMEN

Sanat yönetmeni Mike Downey de farklı ideolojilerin burada buluşacağını söyledi. İyilerin en iyisinin seçildiği bir festival olacağını dile getiren Downey, kaliteye ulaşmak için seçicilik yapacaklarını kaydetti. Downey, \"Uluslararası yazarlar ve sinemacılar, halkla bir araya gelecek. Festivalin jüri başkanı geçen yıl \'Melekler Beyaz Giyer\' filmiyle en iyi film ödülü alan Çinli yönetmen Vivian Qu olacak\" dedi.

FİLM FORUMA 200 BAŞVURU

Film Forum Direktörü Zeynep Atakan da forumun bu yıl 5\'incisini düzenleyeceklerini anlattı. Atakan, \"2014 yılında 2 platformla başlattığımız film forumunu şimdi 6 platforma çıkardık. Her yıl yaptığımız filmler dünya prömiyerini yapıyor. 200 başvuru oldu. 50 film seçtik\" dedi.



