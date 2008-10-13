Ferzan Özpetek ‘karne’sini gösteriyor

Kaplanoğlu ve Özpetek Venedik'te

Portakal heyecanı başladı

“Karnesini anne-babasına gösteren bir çocuğun heyecanını yaşıyorum” diyor Ferzan Özpetek, son filmi ‘Mükemmel Bir Gün’ün Altın Portakal kapsamındaki Avrasya Film Festivali’nin açılışında gösterilmesiyle ilgili. “Cannes’da, Venedik’te, çok önemli başka festivallerde bulundum ama buradaki heyecan bambaşka. Onun için dün (önceki) akşamki gösterim benim için çok başkaydı. Mükemmel bir geceydi.”Venedik’te yarışan ‘Mükemmel Bir Gün’ün yapımcısı Domanico Procacci ile oyuncular Isabella Ferrari ve Serra Yılmaz’la birlikte dün Antalya’da bir basın toplantısı düzenleyen Özpetek’e filmlerinde hep eşcinsel karakterler olduğu yönündeki eleştirilerden hareketle bu filmdeki eşcinsel bir karakteri kadın yaptığı bilgisinin doğru olup olmadığı soruldu. Özpetek böyle bir şeyin doğru olmadığını, birilerine yaranmak için film yapmadığını, bir kadını en iyi ancak bir başka kadının anlayacağını düşündüğü için eşcinseli kadın yaptığını söyledi.‘Kadınlara hayranım’ Özpetek, filmlerinde kadın karakterlerin baskın olmasıyla ilgili de şu yorumda bulundu: “Kadınlara hayranlığım var. Ben toplumları kadınların ilerlettiğini, kadınların hayatın taşıyıcısı olduğunu düşünüyorum. En zor anlarda erkeklerden daha yürekli ve cesaretliler. O yüzden kadınlar önemli benim filmlerimde. İtalya’da bazı kadın oyuncularla ilgili ‘Güzel, iyi oyuncu ama bir de Ferzan’ın filminde oynasa’ diyorlar ve bu benim çok hoşuma gidiyor. Çok şanslıyım ki bir yönetmenin oyuncudan istediğinden çok daha fazlasını veren oyuncularla çalışıyorum.”Filmde Sezen Aksu’nun bir şarkısını kullanan Ferzan Özpetek, “Sezen çok sevdiğim bir dostum ve en çok dinlediğim şarkıcılardan biri. İleride müziğini tamamen Sezen’in yapacağı bir film çekmeyi de düşünüyorum” dedi.Filmin başrol oyuncusu Isabella Ferrari de Özpetek’le çalıştığı için çok memnun: “Ferzan’ın benim için çok büyük bir fırsat olduğunu düşündüm. Benden istediği her şeyi yapmaya çalıştım. Bu film için sekiz kilo almamı istedi, sekiz kilo aldım. Çekimlerde çok rahattım.”‘Mükemmel Bir Gün’ün İtalya’da çok sevilen bir romandan uyarlandığını hatırlatan yapımcı Domanico Procacci de “Son derece sert, zor ve hayli dramatik olan bu hikâyeyi biraz yumuşatacak bir yönetmen arıyordum. Ferzan bu kalabalık karakterli romanda bir aşk hikâyesine yoğunlaştı. Ama hasta bir aşktı bu. Romandaki birçok bilgiyi kullanmadı. Başta endişelenmiştim ama sonra filmi görünce iyi yaptığını anladım” diye konuştu.45. Antalya Altın Portakal’da dün itibarıyla yarışma heyecanı da başlamış oldu. Dün, ulusal yarışma filmlerinden Selim Evci’nin yönettiği ‘İki Çizgi’ seyirciyle buluştu. Bugün ‘Pazar-Bir Ticaret Masalı’, ‘Pandora’nın Kutusu’ ve ‘Son Cellat’ın gösterilmesiyle birlikte heyecan biraz daha artacak.