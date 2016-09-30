Ferzan Özpetek, eşiyle el öpmeye geliyor

Geçtiğimiz pazar günü işadamı sevgilisi Simone Ponteselli ile evlenen ünlü yönetmen Ferzan Özpetek, önümüzdeki hafta annesinin elini öpmek için eşiyle İstanbul'a gelecek.

Habertürk’ten Mehmet Çalışkan’ın haberine göre, pazar günü Roma’da, aralarında Tuba Büyüküstün’ün de yer aldığı 15 kişinin katıldığı nikâh töreniyle işadamı sevgilisi Simone Ponteselli ile evlenen Ferzan Özpetek, önümüzdeki hafta el öpmek için İstanbul’a gelecek.

45 yaşındaki eşini, hastalığı nedeniyle törene katılamayan annesiyle tanıştıracak olan ünlü yönetmen, özel hayatına saygı duyulması gerektiğini belirterek evliliği hakkında konuşmayacağını açıkladı.