T24 LogoT24 Logo
Gündem

FERYADI YANMAKTAN KURTARAMADI AKSEKİ (A.A)

06 Mayıs 2011 12:56

-FERYADI YANMAKTAN KURTARAMADI AKSEKİ (A.A) - 06.05.2011 - Antalya'nın Akseki ilçesinde ahşap evde çıkan yangında 73 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti. Büyükalan köyünde yalnız yaşayan iki çocuk annesi Meliha Cankurtaran'a (73) ait ahşap evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.  Akseki Belediyesi itfaiye ekibi ile Orman İşletme Müdürlüğünün katıldığı çalışmalarla söndürülen yangında, evden çıkmayı başaramayan Meliha Cankurtaran öldü.  Yangın söndürme çalışmalarını Akseki Kaymakamı Mekan Çeviren, Akseki Belediye Başkanı Mehmet Gölcü, Akseki Orman İşletme Müdürü Halil Kısacık da takip etti.  Ölen Meliha Cankurtaran'ın son anlarına tanıklık eden ve kurtarma girişiminde bulunan komşusu Bayram Kocuk, ''Meliha teyze 'beni kurtarın' diye bağırdı ama kurtaramadık. Teyzenin sesini duyunca hemen dışarı çıktım. Evin yandığını gördüm. Komşular ile birlikte evin kapısını kırmaya çalıştık. O esnada bir patlama meydana geldi ve ev tamamen alevler içerisinde kaldı. Meliha teyzeyi kurtaramadık'' dedi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24