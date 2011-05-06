-FERYADI YANMAKTAN KURTARAMADI AKSEKİ (A.A) - 06.05.2011 - Antalya'nın Akseki ilçesinde ahşap evde çıkan yangında 73 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti. Büyükalan köyünde yalnız yaşayan iki çocuk annesi Meliha Cankurtaran'a (73) ait ahşap evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Akseki Belediyesi itfaiye ekibi ile Orman İşletme Müdürlüğünün katıldığı çalışmalarla söndürülen yangında, evden çıkmayı başaramayan Meliha Cankurtaran öldü. Yangın söndürme çalışmalarını Akseki Kaymakamı Mekan Çeviren, Akseki Belediye Başkanı Mehmet Gölcü, Akseki Orman İşletme Müdürü Halil Kısacık da takip etti. Ölen Meliha Cankurtaran'ın son anlarına tanıklık eden ve kurtarma girişiminde bulunan komşusu Bayram Kocuk, ''Meliha teyze 'beni kurtarın' diye bağırdı ama kurtaramadık. Teyzenin sesini duyunca hemen dışarı çıktım. Evin yandığını gördüm. Komşular ile birlikte evin kapısını kırmaya çalıştık. O esnada bir patlama meydana geldi ve ev tamamen alevler içerisinde kaldı. Meliha teyzeyi kurtaramadık'' dedi.