Ferrari'den gözdağı

FIA'dan sert yanıt! FIA'dan sert yanıt!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2010 yılı için öngörülen kural değişiklikleri, Ferrari'nin tepkisine neden oldu.İtalyan otomotiv sanayinin dünyaca ünlü markası Ferrari, motor standardizasyonuna ilişkin yeni düzenlemeler karşısında Formula 1 yarışından çekilmeyi de düşünebilecekleri tehdidinde bulundu.Ferrari Yönetim Kurulu, konuya ilişkin değerlendirmesini, yazılı bir açıklamayla duyurdu.Ferrari Yönetim Kurulu, Luca di Montezemolo başkanlığındaki toplantı sonrasında yayımlanan açıklamada, Formula 1 yarışına ilişkin yeni düzenlemelerin ''ciddi bir endişe'' kaynağı olduğuna değindi.Açıklamada, motor standardizasyonuna ilişkin yeni düzenlemelerin, ''Formula 1'in rekabet ve teknolojik gelişmeye dayalı varoluş nedenini ortadan kaldırıcı bir nitelik taşıdığı'' ileri sürüldü.Formula 1 Dünya Şampiyonası'na 1950'den beri katılan Ferrari'nin öteden beri rekabet ve teknolojik gelişmeye önem verdiğinin hatırlatıldığı açıklamada, ''Yönetim kurulu, bu unsurların ortadan kalkması durumunda, ilgili yarışta yer almaya devam edip etmeyeceğini ortaklarıyla birlikte yeniden gözden geçirme hakkını saklı tutmaktadır'' denildi.Ferrari Yönetim Kurulu, uluslararası finans krizinin yaşandığı mevcut koşullarda, ''motorlar başta olmak üzere maliyetlerin azaltılması'' gerektiğine de dikkati çekti.Formula 1 konusundaki yeni düzenlemelerin bu açıdan kaygı verici olduğuna değinilen açıklamada, Ferrari'nin, gerekirse radikal kararlar almaktan çekinmeyeceği de kaydedildi.FIA, Formula 1 yarışlarında yeni motor konusundaki önerilerin en geç 7 Kasım'da sunulması gerektiğini duyurmuştu.Firmanın yönetim kurulunun konuya ilişkin yazılı açıklamayı, FIA duyurusunun akabinde yapmış olması da dikkati çekti.