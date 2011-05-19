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Spor

FERRARİ ALANSON İLE DEVAM EDECEK MARANELLO (A.A)

19 Mayıs 2011 16:56

-FERRARİ ALANSON İLE DEVAM EDECEK MARANELLO (A.A) - 19.05.2011 - Formula 1 takımlarından Ferrari, İspanyol pilot Fernando Alonso'nun sözleşmesini 2016'ya kadar uzattı. Ferrari'nin başkanı Luca di Montezemolo, yaptığı açıklamada, ''En zor şartlarda bile kazanma fikrine sahip olduğunu gösteren bir pilotla anlaşmamızı yenilemekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Fernando, Ferrari tarihinde lider rolü oynamak için gerekli teknik ve kişisel kalitelere sahip'' dedi.  Alonso da, Ferrari için ''ikinci ailem gibi'' ifadesini kullandı. İspanyol pilot, Formula 1 kariyerinin Ferrari'de sona ereceğini söyledi. Normalde sözleşmesi 2012'de sona erecek olan 29 yaşındaki Alonso, bugüne dek 29 Grand Prix kazandı.

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