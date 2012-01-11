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Ferrari 458 Spider'ın vergisi bile 340 bin Euro

FerMas, Ferrari’nin en yeni modeli 458 Spider’ı 540 bin euro’dan (1.3 milyon TL) başlayan anahtar teslim satış fiyatıyla Türkiye’de ilk müşterilerine teslim etmeye başladı.

11 Ocak 2012 02:00

T24-Tofaş çatısı altında Ferrari ve Maserati markalarının Türkiye distribütörlüğünü yürüten FerMas, Ferrari’nin en yeni modeli 458 Spider’ı 540 bin euro’dan (1.3 milyon TL) başlayan anahtar teslim satış fiyatıyla Türkiye’de ilk müşterilerine teslim etmeye başladı. Ancak Ferrari’nin vergisinin, modelin kendi fiyatından daha fazla olduğu ortaya çıktı.

Milliyet'in haberine göre, otomobilin çıplak fiyatının 200 bin euro civarı olduğu, 340 bin euro’nun ise KDV ve ÖTV dahil olmak üzere vergi olarak kesiliyor.

İlk olarak 2011 yılında Frankfurt Otomobil Fuarı’nda tanıtılan ve o dönemden bu yana Türkiye’de 7 adet sipariş alan Ferrari 458 Spider, İtalyan lüks spor otomobil üreticisi Ferrari’nin yenilikçi V8 motor ve üstün tasarım özellikleriyle ön plana çıkan en yeni modeli.

320 kilometre hız yapıyor

Ferrari’nin arkadan itişli ve orta-arka motorlu spor otomobil serisinin evrimini simgeleyen yeni modeli Ferrari 458 Italia modelinin katlanabilir metal tavanlı versiyonu olarak ön plana çıkan Ferrari 458 Spider, yeni yıl itibariyle Türkiye’de de satışa sunuldu.

540 bin euro’dan başlayan anahtar teslim satış fiyatıyla dikkat çeken Ferrari 458 Spider’dan 7 adet sipariş alan FerMas, ilk müşterilerine araçlarını teslim etmeye başladı. 1430 kg’lik boş ağırlığa sahip olan Ferrari 458 Spider, 570 HP güç ve 540 Nm tork üreten V8 motoru ve çift kavramalı, direksiyon üzerinden vites değiştirme imkânı sunan F1 tipi şanzımana sahip.

Ferrari 458 Spider'ın 200 km/s’nin üzerindeki hızlarda bile araç içindeki yolcularının rahatlıkla sohbet edebilmesine izin verebildiği belirtildi.

Vergisi Ferrari’den pahalı:

Perakende satış fiyatı: 197.358 euro
ÖTV (%130): 256.565 euro
KDV (%18): 81.706 euro
ÖTV KDV dahil fiyat: 535.629 euro
Plaka masrafları: 4.500 euro
Son fiyat: 540.129 euro

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