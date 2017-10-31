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Spor

Fernando Muslera'dan 'küfür' açıklaması

Uruguaylı kalecinin, Trabzonspor maçının hakemi Halis Özkahya'ya İspanyolca küfrettiği iddia edilmişti

31 Ekim 2017 16:31

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Trabzonspor maçında hakeme küfrettiği iddialarını yalanladı.

31 yaşındaki deneyimli kaleci, Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Trabzonspor-Galatasaray maçında hakem Halis Özkahya'ya İspanyolca küfrettiği yönündeki iddialara karşın küfretmediğini ve 'kendi kendine söylendiğini' kaydetti.

Fanatik'te yer alan habere göre Muslera, "Ben asla hakeme ya da bir başkasına küfretmedim. Yalnızca pozisyonun devamında yerime dönerken kendi kendime söylendim" diye konuştu.

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