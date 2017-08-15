Fernando: Kadroda çok güzel bir rekabet var

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Fernando, kadrodaki rekabetin güzel olduğunu ve takımın yararına olduğunu söyledi.

Kayserispor karşısındaki performansıyla taraftarın beğenisini kazanan ve oyundan çıkarken de alkışlanan Brezilyalı oyuncu, taraftarın da mükemmel olduğunu vurguladı.

Fernando, maç sonu şunları kaydetti:

"Tabii ki buraya gelmeden önce de taraftarın ne kadar mükemmel olduğunu biliyordum ama içine girdiğiniz zaman daha iyi anlıyorsunuz. Taraftar mükemmeldi.

Takıma adaptasyon için bir süreçten geçmeniz gerekiyor. Kadroda çok güzel bir rekabet var. Bu her zaman takıma faydalı olur, takımın iyiliğine olur.

Yeter ki biz atalım. Bütün golleri beğendim bugün, önemli olan bizim atmamız."