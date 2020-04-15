Fernando'dan Galatasaray itirafı: Ayrılık kararı kolay oldu

Sezon başında Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan Brezilyalı oyuncu Fernando, "Galatasaray'dan ayrılık kararı benim için kolay oldu" diye konuştu.

Sezon başında 4.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Galatasaray'dan İspanya La Liga takımlarından Sevilla'ya transfer olan Brezilyalı oyuncu Fernando transfer sürecini anlattı.



Brezilya'da bir radyo programına konuşan 32 yaşındaki oyuncu, "2 yılda 2 şampiyonluk yaşadım, artık daha fazlasını istiyordum. Kulüple konuştum ve anlaştık. Bu karar benim için kolay oldu" dedi.

"Sevilla'daki sözleşmemi tamamlamak istiyorum"

Galatasaray’ın kendisini bırakmayacağını düşündüğünü söyleyen Fernando, "1 yıl daha sözleşmem vardı. Sevilla teklif yaptıktan sonra onlarla konuştum ve anlaşmaya vardık. Kariyerimi en iyi şekilde bitirmek istiyorum. Sevilla ile 2 yıl daha sözleşmem var ve önce bunu tamamlamayı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Karantina günleri hakkında da konuşan oyuncu, "Evde kalıyoruz, ayrılmıyoruz. Markete sadece bir kişi gidebiliyor. İspanya virüsü olabildiğince çabuk sonlandırmak istiyor. Sanırım 26 Nisan’dan sonra bir karar verilecek ve hepimiz ne olacağını göreceğiz" dedi.