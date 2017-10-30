Fernando: Bize top oynatmayan bir hakeme karşı oynadık

Galatasaray'ın Trabzonspor deplasmanında ligin 10. haftasında 2-1'lik skorla ilk yenilgisini aldığı karşılaşmanın ardından Galatasaraylı futbolcu Fernando, maçın hakemi Halis Özkahya'yı, "Bize top oynatmayan bir hakeme karşı oynadık. Böyle bir hakeme karşı oynayınca işler zorlaşıyor" sözleriyle eleştirdi.

Oynadıkları iyi oyunla lider olduklarını savunan Brezilyalı futbolcu, "Altımızdaki takımlar daha çok çalışıp bizi futbolla geçmeli. Hakem kararlarıyla geçmeleri şık olmuyor" diye konuştu.

Maç sonu beIN SPORTS'a konuşan Fernando, şunları kaydetti:

"Bugün istediğimiz oyunu 90 dakika boyunca sahaya yansıtamadık. İkinci yarıya iyi başlamamız gerekiyordu başlayamadık.

Hakem takdir haklarını rakipten yana kullandı. Bizi oynatmayan, sürekli faulle durduran bir hakeme karşı oynadık. Böyle bir hakeme karşı oynayınca işler daha da zorlaşıyor."

"Hakem kararlarıyla geçmeleri şık olmuyor"

"Biz lideriz. Birinciyiz. İyi futbol oynadığımız için lideriz. Ne yazık ki bugün futbol oynamamıza izin verilmiyor. Bırakın top oynayalım. Altımızdaki takımlar daha çok çalışıp bizi futbolla geçmeli. Bu yolla, hakem kararlarıyla geçmeleri şık olmuyor. Hakemin bizim aleyhimize ne kadar etkili olduğunu maçı izlerseniz görebilirsiniz."