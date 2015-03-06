'Fernando Alonso hafızasını kaybetti'

Formula 1 takımlarından McLaren-Honda'nın İspanyol pilotu Fernando Alonso'nun 22 Şubat'ta geçirdiği kaza sonrası hafızasını kaybettiği iddia edildi.

Formula 1 takımlarından McLaren-Honda'nın İspanyol pilotu Fernando Alonso'nun, 22 Şubat'ta Barcelona'daki Montmelo Pisti'nde geçirdiği kaza sonrasındaki sağlık durumuyla ilgili tartışmalar yaşanıyor.



İspanya'nın önemli gazetelerinden El Pais, kazayla bağlantılı hafıza kaybı yaşayan herkese sorulan "Kimsin?" ve "Ne iş yapıyorsun?" sorularının kazanın ardından Alonso'ya da sorulduğunu, İspanyol pilottan ilk olarak "Ben Fernando. Go-kart yarışları yapıyorum ve Formula 1'e çıkmak istiyorum" cevabının alındığını yazdı.

Gazete , Alonso'nun kaza sonrasında hafıza kaybı yaşadığını, son 20 yılına ilişkin neredeyse hiçbir şey hatırlamadığını iddia ederken, İspanyol pilotun hafızasının tam anlamıyla geri gelmesinin bir hafta aldığını ileri sürdü.

Öte yandan beyninde bir zarar olmaması ve şu anda hafızasının kaza öncesiyle aynı durumda olmasına rağmen Alonso'nun 15 Mart'ta başlayacak dünya şampiyonası sezonunun ilk etabının yapılacağı Avustralya'da yarışmayacak olması da ayrı bir tartışma konusu oldu.

'Beyine darbe yok'

Barcelona'daki Sant Pau Hastanesi Nöroloji Servisi Başkanı Dr. Rafael Blesa ise El Pais gazetesine verdiği demeçte, Alonso'nun yarışmasının hiçbir risk taşımayacağını belirterek, "Alonso'ya yapılan tüm testler iyi çıktı. Bu sonuçlar onun hiçbir zarar görmediğini gösteriyor. Beyine hiçbir darbe yok. Kaza öncesinde ne ise şimdi de aynı. Bu ilk olay hiçbir şekilde ikinci bir kaza olasılığından etkilenmez" diye konuştu.

İtalya'nın Il Messaggero ve Corriere della Sera gazeteleri de Alonso'nun sağlık durumuyla ilgili "Kimsenin bilmediği bir sır" ifadesini kullandı. La Gazzetta dello Sport ve La Repubblica gibi diğer İtalyan gazeteleri de Alonso'nun kaza nedeni hakkında halen belirsizliklerin olduğunu savunarak, "Doktorların açıkladığı gibi Alonso nörolojik ve kardiyolojik açıdan tamamen sağlıklı ise neden Avustralya'da yarışmıyor?" sorusunu yöneltti. (AA)