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Spor

FERNANDES YARIN İSTANBUL'A GELECEK İSTANBUL (A.A)

12 Aralık 2010 22:00

-FERNANDES YARIN İSTANBUL'A GELECEK İSTANBUL (A.A) - 12.12.2010 - Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısı için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı İspanya'nın Valencia takımında forma giyen Manuel Fernandes, yarın İstanbul'a gelecek. Portekizli futbolcunun yarın saat 15.30'da İstanbul'da olacağı, daha sonra da sağlık kontrolünden geçeceği bildirildi. 5 Şubat 1986 doğumlu olan Fernandes, orta sahada görev yapıyor. Futbola Benfica'da başlayan Portekizli futbolcu, Porsmouth, Everton ve Valencia takımlarında forma giydi. 1.75 metre boyundaki Fernandes, 6 kez (A), 22 kez de ümit milli takımda oynadı.

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