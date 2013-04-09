Fernandes tweet'i başını yaktı!

Bursaspor altyapı futbolcusu Osman Talha Kotaran'ın "Beşiktaşlı üstat Fernandes'ı izlemeye gidiyorum" tweet'i, yeşil beyazlı kulüpten gönderilmesine sebep oldu.

Bursaspor A-2 takımında forma giyen 19 yaşındaki forvet oyuncusu Osman Talha Kotaran, sosyal paylaşım sitesi twitterdaki sayfasından Bursaspor'un Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmayı izleyeceğini söylerken, "Fernandes'i izlemeye gidiyorum, gol atarsa VİP'te bağırmam inşallah" ifadesini kullandı.

Fernandes'in fotoğrafını paylaşan ve "Bugün izlemeye geliyoruz seni üstat" diyen Osman Talha Kotaran, yeşil beyazlı taraftarların tepkisi aldı. Bu gelişmelerin ardından Bursaspor Teknik Menajeri Süha Sidal, twitterdan açıklama yaptı. Süha Sidal, açıklamasında Osman Talha Kotaran'ın kulüple ilişiğinin kesildiğini duyurdu.