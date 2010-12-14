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Spor

FERNANDES SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ İSTANBUL (A.A)

14 Aralık 2010 15:28

-FERNANDES SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ İSTANBUL (A.A) - 14.12.2010 - Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Portekizli futbolcu Manuel Fernandes, sağlık kontrolünden geçti. Acıbadem Maslak Hastanesi'nde kan ve idrar örneği alınan Fernandes, dahiliye, kulak-burun-boğaz, göz, genel cerrahi, EKG, kardiyoloji ve efor testlerine tabi tutuldu. Beşiktaş Kulübü Doktoru Devrim Urgun'un da katıldığı kontrollerde Portekizli futbolcunun MR'ı da çekildi. Devrim Urgun, yapılan kontrollerde Fernandes'te herhangi bir sağlık sorununa rastlanmadığını söyledi.

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