Beşiktaşlı Fernandes ilk devreyi kapattı

Beşiktaşlı oyuncu Manuel Fernandes, kıkırdak sakatlığı nedeniyle ilk yarıyı kapattı.

Fernandes, tedavisi için gittiği ülkesinde, Portekiz Milli Takımı'nın doktorlarının kontrolünden geçti. Fernandes'in diz kıkırdağındaki sakatlık nedeniyle bir süre daha tedavi edilmesine karar verildi.

Portekizli oyuncu, ligin ilk yarısının kalan 3 haftasında Eskişehirspor, Gençlerbirliği ve Kayserispor maçlarında takımdaki yerini alamayacak.

Fernandes, ligdeki 3 maçın yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'nda takımının gruplara kalması halinde, 2 maç daha kaçıracak.