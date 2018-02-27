Ferizli'de istinat duvarı çöktü; elektrik direği devrildi

Mustafa ÜSTÜBİ/FERİZLİ (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Ferizli ilçesinde, sanayi sitesinin çevresindeki istinat duvarının bir kısmı çöktü. Çökme ile birlikte elektrik direği devrilirken, büyük korku yaşandı.

Ferizli Küçük Sanayi Sitesi\'nin çevresindeki yol ile birleşen istinat duvarı sabah saatlerinde büyük bir gürültü ile çöktü. İstinat duvarının çökmesi ile birlikte yolun bir kısmının da çökmesi nedeniyle elektrik direği de yıkıldı. Elektrik direği iki iş yerinin arasındaki yola devrilirken, büyük korku yaşandı. Zabıta ekipleri yolu ulaşıma kapattı. Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleri ise hasar gören elektrik hattının onarımı için çalışma başlattı. Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk incelemelerde bulunarak, \"Belediye ekiplerimiz ve sanayi sitesi yönetimi ile birlikte kısa sürede çalışmalar başlayarak sonuçlandırılacak. Diğer kurumların ekipleri gelmişler görevlerinin başındalar. Gerekli önlemlerini ve çalışmalarını yapıyorlar. Allah\'a şükür cana bir şey olmaması tesellimizdir\" dedi.



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