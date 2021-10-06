Ferit Şenyaşar’a 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' iddiasıyla soruşturma

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, seçim çalışmaları sırasında, 14 Haziran 2018 tarihinde, AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın korumaları ve yakınlarının saldırısında yaralı kurtulan ve annesi Emine Şenyaşar ile adli önünde başlattıkları Adalet Nöbeti 212’nci gününe giren Ferit Şenyaşar’a AKP’li milletvekillerine “Saraydan korkuyorlar” dediği için “Cumhurbaşkanına hakaret etmek” iddiasıyla soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı.

İfadeye çağrıldı

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, Adalet Nöbeti’nde olan Ferit Şenyaşar adalet mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi. Annesinin artık dayanacak gücünün kalmadığını belirten Şenyaşar, Suruç Devlet Hastanesi’nde yaşanan katliamın açığa çıkarılmasını istediğini ifade etti. Bunu talep ederken emniyet yetkilileri ve savcıların kendilerinin adliye önünde konuştuğu her cümleyi “cımbızlayarak” suça dönüştürmeye çalıştığını anlatan Şenyaşar, “Bizi bu adliyenin önünden kaldırmak istiyorlar. Bugün emniyet yetkilileri tarafından yeniden ifadeye çağrıldık. Bu defa ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ nedeniyle ifadeye çağırdılar” dedi.

Soruşturma

Verdiği bir röportajda yaşanan katliamda AKP’li milletvekillerine ilişkin konuştuğunu ve “Saraydan korkuyorlar” dediği için “Cumhurbaşkanına hakaret etmek” iddiasıyla ifadesinin alındığını söyleyen Şenyaşar şunları belirtti:

"İktidar partisi milletvekilleri saraydan korkuyor’ cümlesi hakaret olarak alınmış. Burada bir hakaret var mı, yok mu bütün kamuoyunun nezdinde sunuyorum. Bu politika bizi buradan, adliye önünden kaldırma amaçlıdır. Bizde kararlıyız. Adalet sağlanana kadar adliye önünden ayrılmayacağız ve burada kalacağız. Ya bizi öldürsünler ya da adaleti sağlasınlar."

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