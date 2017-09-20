İstanbul, 19 Eylül (DHA) - Ferit Şahenk, Garanti Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı\'ndan ayrıldı, yerine Başkan Vekili Süleyman Sözen atandı.

Garanti Bankası\'ndan Kamuyu Aydınlatma Platformu\'na yapılan açıklamada şöyle denildi:

\"Bankamız Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ferit Faik Şahenk 19 Eylül 2017 tarihi itibari ile Bankamızdaki Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinden, Doğuş Holding ve Doğuş Grubu Şirketleri bünyesindeki çalışmalarına yoğunlaşmak adına istifa ettiğini tarafımıza bildirmiştir. Yönetim Kurulumuz 19 Eylül 2017 tarihinde toplanarak Sayın Şahenk\'in istifasını kabul etmiş olup, söz konusu istifa sonrası boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığına, Başkan Vekili Sayın Süleyman Sözen\'in, Başkan Vekilliği görevine ise Sayın Jorge Saenz-Azcunaga Carranza\'nın atanmasına karar vermiştir. İstifa nedeni ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine atama hususu ise önümüzdeki dönemlerde karara bağlanacaktır.\"