Ferit İlsever tahliye edildi

''Ergenekon'' davasının tutuklu sanıklarından, İşçi Partisi (İP) Genel Başkan Yardımcısı ve Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Ferit İlsever, sağlık sorunları sebebiyle tahliye edildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, rahatsızlığı dolayısıyla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin mahkum koğuşundaki tedavisinin ardından Tekirdağ F Tipi Cezaevine gönderilen İlsever'in avukatları, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine bir dilekçe sundu.

Rahatsızlık dolayısıyla tahliye edilmesi gerektiği belirtilen dilekçeyi değerlendiren mahkeme de İlsever'i sağlık sorunları nedeniyle tahliye etti.

İlsever hakkında, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Onkoloji Konseyi'nce bir heyet raporu düzenlenmişti. Raporda, İlsever'in rahatsızlığının tanısının konulabilmesi amacıyla (eksploratris torakostomi) kaburgasının açılarak akciğer ameliyatı olması gerektiği kaydedilmişti.

