T24 LogoT24 Logo
Politika

Ferit İlsever tahliye edildi

'Ergenekon'un tutuklu sanıklarından, İP Genel Başkan Yardımcısı İlsever, sağlık sorunları sebebiyle tahliye edildi.

29 Ağustos 2008 03:00

''Ergenekon'' davasının tutuklu sanıklarından, İşçi Partisi (İP) Genel Başkan Yardımcısı ve Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Ferit İlsever, sağlık sorunları sebebiyle tahliye edildi.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, rahatsızlığı dolayısıyla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin mahkum koğuşundaki tedavisinin ardından Tekirdağ F Tipi Cezaevine gönderilen İlsever'in avukatları, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine bir dilekçe sundu.
Rahatsızlık dolayısıyla tahliye edilmesi gerektiği belirtilen dilekçeyi değerlendiren mahkeme de İlsever'i sağlık sorunları nedeniyle tahliye etti.
İlsever hakkında, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Onkoloji Konseyi'nce bir heyet raporu düzenlenmişti. Raporda, İlsever'in rahatsızlığının tanısının konulabilmesi amacıyla (eksploratris torakostomi) kaburgasının açılarak akciğer ameliyatı olması gerektiği kaydedilmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24